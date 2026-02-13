Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ

Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm người này chuyển qua nhiều lớp tài khoản, cấu kết với người Trung Quốc tại Campuchia, quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.

Chiều 13/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 14 người liên quan.

Nhóm người bị cơ quan công an bắt giữ trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Theo cơ quan điều tra, sau 5 tháng xác minh, thu thập tài liệu, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ nhóm người cầm đầu, gồm: Nguyễn Thị Vân (30 tuổi, được xác định là người cầm đầu, điều hành đường dây), Nguyễn Văn Bảo (29 tuổi, phó điều hành) và Phạm Văn Quý (35 tuổi, phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành ứng dụng lừa đảo trên không gian mạng).

Mở rộng chuyên án, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) và công an các địa phương bắt giữ thêm 11 người bị xác định trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Những người này gồm: Phan Thanh Nhi (SN: 1996, quê Tây Ninh), Huỳnh Hồng Châu (SN: 1994, quê Tây Ninh), Lê Thị Bảo Thu (SN: 2021, quê Tây Ninh), Đặng Mỹ Tâm (SN: 2002, ngụ Tây Ninh), Phạm Thị Thanh Trúc (SN: 2002, Đắk Lắk), Nguyễn Văn Quốc (Cà Mau), Lương Thị Pằng (Lào Cai), Trần Trung Hiếu (Ninh Bình), Dương Văn Hiền (SN: 2000, Nghệ An), Lê Thanh Vương (Quảng Ngãi) và Đào Ngọc Tiến (SN: 2004, ngụ TP.HCM). Theo công an, nhóm người này đều còn trẻ tuổi.

Về thủ đoạn, cơ quan điều tra cho biết nhóm này sử dụng tài khoản Facebook giả mạo nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ… để kết bạn, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng mời gọi nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” bằng cách thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado do nhóm tự xây dựng. Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng; giá trị đơn càng cao thì mức hoa hồng được quảng bá càng lớn.

Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, nhóm lừa đảo tiếp tục đưa ra nhiều lý do như yêu cầu đóng thêm tiền để “rút vốn”, “đóng thuế”, “phí xác minh”… Nếu người tham gia không tiếp tục nộp tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm này bị cáo buộc “rửa tiền” thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng cách chuyển qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện, truy vết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây trên đã lừa đảo công dân Việt Nam với tổng số tiền hơn 2.500 tỷ đồng , số bị hại lên đến hàng nghìn người trên cả nước. Riêng tại Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Trong quá trình khám xét, công an thu giữ 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn), một lắc tay kim loại màu trắng, một đồng hồ Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USD T, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một máy chủ chứa dữ liệu website, một máy vi tính để bàn, một iPad, 15 điện thoại di động, một ô tô Ford Fortuner và một mô tô Kawasaki... Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng .

Công an Đồng Nai đánh giá đây là chuyên án đặc biệt lớn do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện. Đây cũng được xác định là chuyên án đầu tiên bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia.

Ban chuyên án kêu gọi những người có liên quan đến đường dây lừa đảo sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các nạn nhân với phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo, phục vụ công tác điều tra.