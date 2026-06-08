Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố Chủ tịch Công ty Việt Mỹ Hạ Long vì bán đất không có thật

  • Thứ hai, 8/6/2026 20:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vương Đức Lanh không phải chủ đầu tư dự án Hạ Long Star nhưng vẫn dùng bản đồ chưa được cơ quan chức năng phê duyệt để ký hợp đồng mua bán, lừa chiếm tiền tỷ.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với Vương Đức Lanh. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh (sinh năm 1962, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Dù không phải là chủ đầu tư của dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star, trong các năm 2021 và 2022, Vương Đức Lanh sử dụng bản đồ (chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt) quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án trên để lừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua bán các ô đất không có thật.

Bằng thủ đoạn này, Lanh chiếm đoạt của các bị hại hàng tỷ đồng.

Để phục vụ mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vương Đức Lanh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long cũng như cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án nêu trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh qua điều tra viên Đặng Minh Toàn (số điện thoại 0961.686.036) để giải quyết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia mua bán, hợp tác liên quan dự án đất đai cần tìm hiểu kỹ, xác minh tính pháp lý từ cơ quan chức năng địa phương để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Công an Hà Nội truy tìm người phụ nữ liên quan vụ lừa đảo mua bán đất

Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội đang truy tìm Đào Thị Vân Anh, người bị tố chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng thông qua góp vốn mua đất dự án tại Bắc Giang (cũ) rồi bỏ trốn.

21:35 24/5/2026

Cặp vợ chồng chiếm đoạt 29 tỷ đồng từ lừa bán nhà, đất

Với cáo buộc lừa đảo bán nhà ở xã hội "suất ngoại giao", đôi vợ chồng Bùi Việt Quân và Trần Thị Thanh Tâm, bị tòa phạt 27 năm tù.

07:56 24/5/2026

Hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ, bán đất của vợ cũ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với cặp vợ chồng có hành vi hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ, bán đất chung của vợ cũ.

09:48 18/5/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-viet-my-ha-long-vi-ban-dat-khong-co-that-ar1022485.html

Theo Tiến Thắng/VTC News

lừa bán đất lừa đảo đất đai lừa bất động sản lừa đảo

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý