Hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ, bán đất của vợ cũ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với cặp vợ chồng có hành vi hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ, bán đất chung của vợ cũ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1976, trú phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cùng vợ hiện tại là Lưu Thị Cúc (SN 1973, trú tại làng cổ Bát Tràng, Hà Nội) để điều tra về tội danh "Đưa hối lộ" theo Khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng vụ án, Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), cựu cán bộ địa chính bị khởi tố về tội danh "Nhận hối lộ" theo Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Bùi Xuân Hồng cùng vợ là Lưu Thị Cúc. Ảnh: CACC.

Theo tài liệu điều tra, Bùi Xuân Hồng cùng Lưu Thị Cúc đã bàn bạc, tìm cách xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất vốn là tài sản chung của Hồng và người vợ cũ. Mục đích của việc này nhằm hợp thức hóa hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng thửa đất, lấy tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Để thực hiện kế hoạch, Hồng đã nhờ Trịnh Văn Minh hỗ trợ làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng chỉ đứng tên một mình Hồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, Minh đang là công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường tại UBND xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư cũ.

Quá trình điều tra xác định, ban đầu Bùi Xuân Hồng ký vào văn bản thỏa thuận phân chia tài sản với nội dung chuyển quyền sử dụng thửa đất cho người con chung với vợ cũ và gửi cho người vợ cũ ký xác nhận. Tuy nhiên, sau đó nội dung hồ sơ đã bị chỉnh sửa theo hướng chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất sang cho cá nhân Hồng đứng tên.

Cơ quan điều tra cho rằng để việc giải quyết hồ sơ diễn ra thuận lợi, Lưu Thị Cúc đã nhiều lần trực tiếp gặp và đưa tiền, quà cho Trịnh Văn Minh với tổng giá trị khoảng 27,3 triệu đồng. Việc đưa hối lộ này được xác định có sự bàn bạc, thống nhất và đồng thuận từ Bùi Xuân Hồng.

Sau khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên mình, Bùi Xuân Hồng bị cáo buộc đã tự ý chuyển nhượng thửa đất với giá khoảng 1,8 tỷ đồng mà không có sự đồng ý của người vợ cũ (người đồng sở hữu tài sản).

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định hành vi của Bùi Xuân Hồng và Lưu Thị Cúc có dấu hiệu cấu thành tội "Đưa hối lộ"; Trịnh Văn Minh về hành vi "Nhận hối lộ" theo Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.