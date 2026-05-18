Vụ chủ 'Giọng ca để đời', BH Media, Lululola bị khởi tố: Luật sư chia sẻ gì?

Xử lý nghiêm các vụ án xâm phạm quyền tác giả nhằm răn đe vi phạm, góp phần xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa.

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, đó là:

Vụ án xảy ra tại Công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media; Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can, gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo; Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can, gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Các đối tượng bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả.

Quyền sở hữu trí tuệ cần được tôn trọng như mọi tài sản khác

Các vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh môi trường số phát triển mạnh, việc khai thác, sử dụng các sản phẩm âm nhạc, video, chương trình giải trí trên nền tảng Internet ngày càng phổ biến.

Ông Phạm Ngọc Đăng ở phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội, bày tỏ: "Thật đáng tiếc khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp vi phạm pháp luật chỉ vì chưa hiểu đầy đủ về quyền tác giả. Trước đây, nhiều người nghĩ lấy nhạc trên mạng, đăng lại video, hoặc thuê ca sĩ hát bất cứ bài hát nào đó rồi trả phí là chuyện bình thường, nhưng thực tế quyền sở hữu trí tuệ cần được tôn trọng như mọi loại tài sản khác".

Với quan điểm tương tự, chị Lê Hồng Lam, nhà sáng tạo nội dung số cho rằng việc siết chặt xử lý vi phạm là cần thiết để bảo vệ công sức của người sáng tạo. Một bài hát hay video đều là chất xám, là tài sản của người tạo ra nó. Nếu ai cũng sử dụng tùy tiện thì môi trường sáng tạo sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết Điều 225 Bộ luật Hình sự quy định, người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình; Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính hay gây thiệt hại ở mức luật định thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đối diện mới mức phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù tới 3 năm.

Bị can Diệp Văn Lập. Ảnh: BCA.

Pháp nhân thương mại phạm tội này, thì bị phạt tiền đến 3 tỷ đồng , bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn đến 3 năm.

Cần nâng cao hiểu biết pháp luật về sở hữu trí tuệ

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm quyền tác giả hiện nay là nhận thức pháp luật của nhiều cá nhân, tổ chức còn hạn chế. Không ít đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, sản xuất nội dung số vẫn sử dụng tác phẩm âm nhạc, hình ảnh, video mà chưa thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép hoặc thanh toán tiền bản quyền.

Bởi, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng việc đăng tải lại bài hát, video trên mạng xã hội hay nền tảng số hay tổ chức các buổi biểu diễn ca nhạc tại quán cà phê là điều bình thường, song thực tế, nếu hành vi đó nhằm mục đích thương mại hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả, thì có thể cấu thành tội phạm. Pháp luật hiện hành không chỉ xử phạt hành chính mà còn xử lý hình sự đối với các hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan.

Để tránh phát sinh các hậu quả pháp lý đáng tiếc, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí và nội dung số cần chủ động rà soát quy trình sử dụng tác phẩm, đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình khi đã được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép, ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận bản quyền rõ ràng trước khi khai thác nội dung.

Bị can Võ Văn Nam. Ảnh: BCA.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân không được tự ý sao chép, cắt ghép, đăng tải lại nội dung trên nền tảng số nhằm mục đích thương mại; Tăng cường đào tạo pháp lý cho nhân viên trong lĩnh vực truyền thông, sản xuất nội dung; Chủ động tham khảo ý kiến luật sư hoặc chuyên gia sở hữu trí tuệ khi khai thác tác phẩm.

"Việc xử lý nghiêm các vụ án xâm phạm quyền tác giả không chỉ nhằm răn đe vi phạm mà còn góp phần xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, công bằng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa và nội dung số tại Việt Nam", luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.