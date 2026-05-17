2 cô gái đi xe máy bị đuổi đánh giữa đường ở Hà Nội

Đoạn video ghi lại cảnh 2 cô gái đi xe máy bị 2 đối tượng nam đuổi theo đánh giữa đường ở Hà Nội gây bức xúc dư luận.

Ngày 17/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 2 cô gái bị 2 thanh niên đi xe máy đuổi đánh giữa đường gây bức xúc dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 16/5, tại trước số nhà 273 Xuân Đỉnh (Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Trong đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy 2 cô gái đi xe máy trên đường, thì có 2 thanh niên đi xe máy đuổi theo phía sau. Sau đó, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe tấn công 2 cô gái.

Khi xe máy của cô gái dừng trước cửa nhà người dân, nam đối tượng liên tục đánh vào vùng đầu 2 nạn nhân…

Mặc dù cô gái liên tục giải thích bản thân là không làm gì và có nhiều người đứng ở đó, nạn nhân vẫn tiếp tục bị đánh.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đang xác minh làm rõ.