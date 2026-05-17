Điều tra người đàn ông tử vong trong công viên ở TP.HCM

Người đàn ông được phát hiện tử vong trong một công viên tại phường Vũng Tàu, TP.HCM sau cơn mưa lớn vào đêm khuya.

Ngày 17/5, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Theo điều tra vào khoảng 23h30 ngày 16/5, người dân lưu thông qua khu vực công viên Ao Cá (phường Vũng Tàu, TP.HCM) phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên cột đèn chiếu sáng nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là công viên Ao Cá rộng khoảng 44.000 m2, nằm tại giao lộ đường Võ Thị Sáu và Phan Chu Trinh, trước đây là khu vực ao nước tù đọng, sau khi cải tạo thành công viên đã thu hút khá đông người dân, du khách đến vui chơi.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, phường Vũng Tàu cùng các địa phương lân cận đã xuất hiện cơn mưa đầu mùa rất lớn, kéo dài hơn 1 giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Sau khi vụ việc xảy ra, có người dân cho biết từng bị giật khi chạm tay vào cột đèn này.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đưa người bị nạn đến bệnh viện để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Bước đầu xác minh nạn nhân là anh L.D.V (SN 1995, ngụ phường Trị An, Đồng Nai).

Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để giải quyết theo quy định.