Khởi tố 4 đối tượng dùng 'bom xăng' tấn công nhà dân

Công an TP Đồng Nai tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, trong đó bắt 3 người để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngày 17/5, Công an TP Đồng Nai thông tin thừa uỷ quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai, Công an phường Trị An phối hợp Viện KSND khu vực 3 và chính quyền địa phương tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Các bị can gồm: Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi) và Võ Trung Kiên (20 tuổi), cùng trú tại TP Đồng Nai. Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 3 phê chuẩn.

Các đối tượng liên quan vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K. (26 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh An 5) về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng "bom xăng" tấn công trong đêm.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, lực lượng Công an phường đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét và nhanh chóng làm rõ các đối tượng gây án.

Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân với anh K., Nguyễn Thành Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù. Khoảng 23h ngày 13/4/2026, nhóm đối tượng châm lửa ném "bom xăng" vào sân nhà, làm vỡ toàn bộ kính cửa chính và gây hư hỏng nặng 1 môtô.

Vụ án đang được Công an phường Trị An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trung tá Trần Mạnh Hùng, Trưởng Công an phường Trị An (bìa phải) đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thành Đạt (bìa trái, cầm đầu vụ án). Ảnh: CACC.

Việc nhanh chóng điều tra, khởi tố vụ án thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, đồng thời là lời cảnh báo đối với các hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, coi thường pháp luật.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin ban đầu về vụ việc này. Nhóm đối tượng gồm 4 người có hành vi phóng hỏa nhà dân vào lúc nửa đêm làm vỡ cửa kính và hư hỏng một môtô. Vụ việc xảy ra khi bên trong nhà có 6 người, trong đó có 3 trẻ em. Toàn bộ vụ việc được camera của người dân ghi lại. Hành vi của nhóm đối tượng đã gây bức xúc và bất an trong dư luận xã hội.