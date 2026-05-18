Bắt giam cán bộ Ban giải phóng mặt bằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  • Thứ hai, 18/5/2026 06:29 (GMT+7)
Dù không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Phạm Công Sơn Bách, cán bộ Ban giải phóng mặt bằng, vẫn "nổ" có quan hệ, chiếm đoạt của bị hại 180 triệu đồng.

Ngày 17/5, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng thuộc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với Bách. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng tháng 7/2024, Phạm Công Sơn Bách, khi đó đang là cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng UBND TP Hải Dương (cũ), mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có các mối quan hệ giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chi phí 180 triệu đồng.

Do tin tưởng vào điều này, bị hại giao cho Bách số tiền nói trên nhờ giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này để tiêu cho mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bách nhằm phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục củng cố hồ để điều tra, xử lý.

Tiến Thắng/VTC News

