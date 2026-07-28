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Xã hội

Thiếu nữ đầu trần lái xe máy, người ngồi sau quay video

  • Thứ ba, 28/7/2026 16:20 (GMT+7)
  • 27 phút trước

CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện thiếu nữ 15 tuổi lái xe máy mắc hàng loạt lỗi vi phạm, trong khi người ngồi sau dùng điện thoại quay video.

Hình ảnh hai thiếu nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại quay phim “sống ảo”. Ảnh: Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa lập biên bản xử lý thiếu nữ 15 tuổi lái xe máy khi chưa đủ điều kiện, đồng thời xử lý chủ phương tiện vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Khoảng 0h27 ngày 27/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với Công an phường Trung Tâm phát hiện H.T.K.T. (15 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) lái xe máy với nhiều lỗi vi phạm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định thiếu nữ này lái xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau cũng không đội mũ bảo hiểm. Chiếc xe sử dụng không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu và người điều khiển chưa đủ tuổi theo quy định.

Đặc biệt, trong lúc đi trên đường, người ngồi sau còn sử dụng điện thoại để quay lại quá trình cả hai tham gia giao thông với nhiều lỗi vi phạm.

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với H.T.K.T. theo quy định. Đồng thời, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông. Với các lỗi này, mức xử phạt dự kiến với chủ xe khoảng 14 triệu đồng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai, tình trạng thanh, thiếu niên lái xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh và thanh, thiếu niên, cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Người đi xe máy để đầu trần, đội mũ cho chó

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trong khi chú chó đứng phía trước xe lại “được đội một chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm”.

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Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/thieu-nu-15-tuoi-dau-tran-lai-xe-may-nguoi-ngoi-sau-quay-video-song-ao-ar1031396.html

Viên Minh/VTC News

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