Nhiều thanh niên rồ ga, quay xe chạy khi thấy CSGT nhưng không thoát

  • Thứ sáu, 1/5/2026 19:41 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Chiều 1/5, nhiều thanh niên đầu trần rồ ga, quay đầu bỏ chạy khi thấy CSGT làm nhiệm vụ trên phố Lạc Long Quân (Hà Nội) nhưng đều bị chặn lại, xử lý nghiêm.

Tiếp tục cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Chiều 1/5, tại đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra, tập trung vào các lỗi vi phạm phổ biến của thanh thiếu niên.
Trong gần 3 giờ, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều thanh niên lái xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách khi đi qua khu vực chốt kiểm tra.
Khi phát hiện lực lượng CSGT phía trước, một số thanh thiếu niên bất ngờ tăng ga, đi ngược chiều nhằm “thông chốt”.
Tuy nhiên, với phương án bố trí lực lượng từ xa, kết hợp chốt chặn linh hoạt của cảnh sát, các trường hợp này đều nhanh chóng bị phát hiện, dừng xe và đưa về khu vực kiểm tra.
Trong các trường hợp bị xử lý có một nam thanh niên chưa đủ 18 tuổi lái mô tô phân khối lớn. Khi phát hiện chốt kiểm tra, người này quay đầu xe bỏ chạy nhưng không thành. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích về mức độ vi phạm, thanh niên thừa nhận lỗi.
Ngoài việc xử lý trực tiếp người vi phạm, lực lượng chức năng cũng xem xét trách nhiệm những trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Theo quy định, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 8 đến 10 triệu đồng; nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, trong gần 3 giờ kiểm tra, đã có 10 trường hợp bị xử lý liên quan đến lỗi này.
Điển hình, vào khoảng 14h50, tổ công tác kiểm tra một nam thanh niên lái xe máy và phát hiện vi phạm ở mức cao, nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Người này thừa nhận có dùng rượu bia trước đó.
Một người khác né chốt bằng cách tắt máy, xuống xe dắt bộ qua khu vực kiểm tra nhưng không qua được sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy người này vi phạm nồng độ cồn.
Theo kế hoạch, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, duy trì các chốt kiểm tra cả ban ngày và ban đêm. Lực lượng chức năng ứng trực 100% quân số, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khung giờ tối khi nhu cầu ăn uống, tụ tập tăng cao.
Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm được xác định là giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Uống một lon bia, người đi xe đạp bị xử phạt

Sau khi uống một lon bia trong bữa trưa, người đàn ông ở Hà Nội nghỉ ngơi rồi đi xe đạp ra đường và bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt do vi phạm nồng độ cồn.

16 giờ trước

Vụ nam sinh lao xe xuống mương tử vong: Đình chỉ một thiếu tá CSGT

Một cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk (Đắk Lắk) đã bị đình chỉ công tác nhằm phục vụ điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong.

15:23 22/4/2026

CSGT TP.HCM xử phạt học sinh vi phạm

CSGT TP.HCM phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông của học sinh, phụ huynh quanh khu vực trường học vào giờ cao điểm.

11:03 8/4/2026

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

Viên Minh - Anh Khánh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Vi sao hon 250 tan ngao chet trang bai o Ha Tinh? hinh anh

    Vì sao hơn 250 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh?

    2 giờ trước 21:00 1/5/2026

    0

    Hàng chục hecta ngao nuôi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân không phải dịch bệnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

