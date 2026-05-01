Nhiều thanh niên rồ ga, quay xe chạy khi thấy CSGT nhưng không thoát

Chiều 1/5, tại đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra, tập trung vào các lỗi vi phạm phổ biến của thanh thiếu niên.

Trong gần 3 giờ, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều thanh niên lái xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí lạng lách khi đi qua khu vực chốt kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng CSGT phía trước, một số thanh thiếu niên bất ngờ tăng ga, đi ngược chiều nhằm “thông chốt”.

Tuy nhiên, với phương án bố trí lực lượng từ xa, kết hợp chốt chặn linh hoạt của cảnh sát, các trường hợp này đều nhanh chóng bị phát hiện, dừng xe và đưa về khu vực kiểm tra.

Trong các trường hợp bị xử lý có một nam thanh niên chưa đủ 18 tuổi lái mô tô phân khối lớn. Khi phát hiện chốt kiểm tra, người này quay đầu xe bỏ chạy nhưng không thành. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích về mức độ vi phạm, thanh niên thừa nhận lỗi.

Ngoài việc xử lý trực tiếp người vi phạm, lực lượng chức năng cũng xem xét trách nhiệm những trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Theo quy định, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 8 đến 10 triệu đồng; nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, trong gần 3 giờ kiểm tra, đã có 10 trường hợp bị xử lý liên quan đến lỗi này.

Điển hình, vào khoảng 14h50, tổ công tác kiểm tra một nam thanh niên lái xe máy và phát hiện vi phạm ở mức cao, nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Người này thừa nhận có dùng rượu bia trước đó.

Một người khác né chốt bằng cách tắt máy, xuống xe dắt bộ qua khu vực kiểm tra nhưng không qua được sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy người này vi phạm nồng độ cồn.

Theo kế hoạch, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, duy trì các chốt kiểm tra cả ban ngày và ban đêm. Lực lượng chức năng ứng trực 100% quân số, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khung giờ tối khi nhu cầu ăn uống, tụ tập tăng cao.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm được xác định là giải pháp hạn chế tai nạn giao thông , đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ.

