Triệu tập tài xế ôtô tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy

Cơ quan chức năng triệu tập tài xế lái xe ô tô lấn đường, tông vào xe máy khiến 4 người trong một gia đình ngã văng xuống đường ở Hải Phòng.

Chiều 28/7, thông tin từ lực lượng chức năng, tài xế ôtô tông xe máy khiến 4 người trong một gia đình ngã văng xuống đường lúc nửa đêm ở phường An Hải (Hải Phòng) bị triệu tập đến cơ quan Công an để lấy lời khai xác minh làm rõ vụ việc.

Danh tính tài xế, biển số xe gây tai nạn hiện chưa được công bố.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang mời người bị hại lên làm việc để xác minh làm rõ những nội dung liên quan và xác định thiệt hại do tài xế ôtô gây ra, để làm căn cứ xử lý vụ việc.

Cũng trong sáng 28/7, sau hơn 1 ngày xảy ra vụ việc tài xế ôtô “đánh võng” trên đường và tông vào xe máy khiến 4 người ngã xuống đường, người dân gần hiện trường còn chưa hết bức xúc và tố tiếp hành vi vi phạm của tài xế và nghi có dấu hiệu lái xe trong tình trạng không bình thường.

Theo chia sẻ từ người dân địa phương, trước thời điểm xảy ra vụ việc, 2 thanh niên ở Tổ dân phố Hoàng Mai đi làm về đến đoạn đường Kiến Phong - Bạch Mai (phường An Hải) thì gặp xe ô tô BKS 15A - 55xxx chạy hướng từ đường liên thôn hướng Kiến Phong - Hoàng Mai, đâm va vào một phụ nữ thu gom rác (khoảng 60 tuổi), khiến nạn nhân bị ngã xuống đường, bị trầy xước chân tay. Người phụ nữ này được người dân băng bó sơ cứu tạm thời cho nạn nhân.

Sáng 28/7, lực lượng chức năng đến hiện trường thu thập chứng cứ, hình ảnh camera nhà dân gần hiện trường để phục vụ công tác xác minh, điều tra, truy tìm tài xế gây tai nạn nêu trên.

Lập tức, 2 thanh niên đi xe máy áp sát yêu cầu tài xế ôtô dừng xe lại nhưng tài xế không dừng và tiếp tục lái xe vừa chạy vừa lạng lách, đánh võng trên đường và chạy lấn sang làn đường ngược chiều.

Đến khu vực phía trước quầy thuốc trên đường liên thôn thuộc Tổ dân phố Hoàng Mai (An Hải), ôtô nêu trên tiếp tục tông trúng xe máy do người đàn ông chở theo vợ và 2 con nhỏ ở chiều đường ngược lại, khiến 4 người ngã văng xuống đường.

“Người ta thấy ôtô cứ lạng lách, đánh võng trên đường nên họ sợ phải dừng xe máy lại thì bị ôtô tông trúng, cả 4 người ngã văng xuống đường. Tài xế còn định lái ôtô chèn qua bánh xe máy. May mà anh lái xe máy kịp kéo con anh ấy ra chứ không xe ô tô nghiến cả vào con anh ấy”, người dân kể lại.

Cũng tại thời điểm này, 2 thanh niên đi xe máy kịp chạy đến nơi và yêu cầu tài xế dừng xe lại nhưng tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy. Lập tức, 2 thanh niên tiếp tục đuổi theo nhưng không kịp nên tài xế đã lái xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

“Tài xế này còn cố ý đâm người đuổi theo, may người thanh niên nhảy lên vỉa hè chứ không lại đâm trúng”, một người dân kể lại.

Người thanh niên đuổi kịp đến nơi và gõ cửa kính để yêu cầu tài xế xuống giải quyết liền bị tài xế định lái xe đâm tiếp.

Người thanh niên đuổi kịp đến yêu cầu tài xế hạ kính, xuống xe giải quyết vụ việc nhưng bất thành, tài xế tiếp tục lái xe phóng đi khỏi hiện trường. Nguồn: Ảnh cắt từ video người dân cung cấp.

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, ông Mai Xuân Dũng - Tổ trưởng Tổ dân phố Hoàng Mai (An Hải, Hải Phòng) cho biết, 4 nạn nhân nêu trên là người trong một gia đình và họ mới đến sinh sống tại địa phương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường đã đến hiện trường thu thập, tài liệu, chứng cứ để truy tìm người tài xế và ôtô gây tai nạn. Rất may các nạn nhân không bị thương nặng.

Cũng trong sáng 28/7, lực lượng chức năng đến hiện trường thu thập chứng cứ, hình ảnh camera nhà dân gần hiện trường để phục vụ công tác xác minh, điều tra, truy tìm tài xế gây tai nạn nêu trên.

Sáng 28/7, Chỉ huy Công an phường An Hải và Chỉ huy Đội CSGT phụ trách địa bàn cho hay, hai đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra, truy tìm tài xế gây ra vụ tai nạn nêu trên.