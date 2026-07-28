Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin việc sắp xếp xã, phường

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, việc có tiếp tục sáp nhập hay không sẽ do TP.HCM và từng địa phương nghiên cứu, đề xuất.

Chiều 28/7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Thành ủy TP.HCM với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho Thành ủy viên; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố và Thường trực Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP.HCM.

Dự và chủ trì buổi đối thoại có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Thường trực Thành ủy TP.HCM đối thoại với học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chiều 28/7. Ảnh: Việt Dũng.SGGP.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định, Bộ Chính trị hiện không có chủ trương tiếp tục sáp nhập các xã, phường trên phạm vi cả nước; tuy nhiên khoảng một năm qua, Bộ Chính trị đã tiếp nhận và ghi nhận đề xuất của một số địa phương về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính để phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong thời gian tới. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Theo nghị quyết của Quốc hội, cả nước hiện có 705 xã, phường, đặc khu chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về dân số và diện tích; trong đó, TP.HCM có 54 đơn vị.

Nếu xét riêng tiêu chí dân số, TP.HCM có Đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thạnh An chưa đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đây là hai địa phương có điều kiện đặc thù, khó thực hiện sáp nhập. Trong khi đó, 52 xã, phường còn lại chủ yếu chưa đáp ứng tiêu chí về diện tích.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, dân số và diện tích không phải là hai tiêu chí duy nhất để xem xét việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo sự thống nhất của Bộ Chính trị, việc sáp nhập phải được nghiên cứu khoa học, tiến hành thận trọng, phù hợp yêu cầu thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh các tiêu chí đã được Quốc hội thống nhất, cần xem xét toàn diện các yếu tố khác như tiềm năng phát triển, vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng, quốc phòng, an ninh và đặc thù của từng địa phương. Do đó, việc có tiếp tục sáp nhập hay không sẽ do TP.HCM và từng địa phương nghiên cứu, đề xuất.

Học viên tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã giao các xã, phường, đặc khu tổ chức trao đổi, bàn bạc, thống nhất và báo cáo thành phố về nhu cầu sắp xếp. Quá trình này phải đồng thời tham khảo, lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm sự đồng thuận.

Để bảo đảm tính khách quan, Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng giao Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM nghiên cứu độc lập trên các phương diện như tiềm năng, lợi thế phát triển, quốc phòng, an ninh...

Trên cơ sở đề xuất của địa phương và kết quả nghiên cứu của đơn vị chuyên môn, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sẽ xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, thời hạn để các địa phương và Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM là trước ngày 30/8.