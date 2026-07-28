Bảo Lộc ngập sâu sau mưa lớn kéo dài

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Lãnh đạo phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng ngập lụt do mưa lớn kéo dài.
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Theo lãnh đạo tại đây, mưa lớn bắt đầu từ khoảng 21h ngày 27/7, kéo dài liên tục đến sáng 28/7. Nước từ thượng nguồn đổ về theo suối Đại Lào và sông Đại Bình khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập nặng.
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Mưa lớn kéo dài đã gây nên ngập úng trên diện rộng tại phường 3 Bảo Lộc. Tại đây, các tổ dân phố 3 và 16 là những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nhà cửa, đường xá, vườn tược đều bị nước ngập sâu.
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Trong đêm 27/7, nước dâng lên và ngập sâu vào nhà dân tại Bảo Lộc. Nhiều khu vực ngập 0,3-1,2 m.
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Trong đêm 27/7, lực lượng chức năng tại Bảo Lộc đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản và bảo vệ an toàn cho người dân tại đây khi nước mỗi lúc một dâng cao.
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Theo người dân ở phường 3 Bảo Lộc, nước dâng lên khá nhanh, mọi người chỉ biết kê tài sản, đồ đạc có giá trị lên cao. Sau khi kê xong đồ, mọi người tạm thời đến nơi cao ráo để tránh trú.
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Lực lượng chức năng tại Bảo Lộc hỗ trợ, giúp đỡ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
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Sáng 28/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng các lực lượng quân sự, công an địa phương đã giải cứu an toàn 16 người mắc kẹt trong vùng ngập tại khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu, phường 3 Bảo Lộc.
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Khoảng 8h ngày 28/7, đơn vị nhận tin báo từ Công an phường 3 Bảo Lộc về việc mưa lớn gây ngập lụt, khiến 5 hộ dân với 16 người bị cô lập. Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 phối hợp cùng Công an địa phương tiếp cận từng hộ dân bị nước lũ cô lập và huy động tổng lực cán bộ, chiến sĩ trang bị 16 áo phao, 5 phao tròn, hướng dẫn người dân di chuyển theo đội hình an toàn; đồng thời trực tiếp dìu, cõng 6 người già, trẻ nhỏ và người không thể tự di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.
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Đến khoảng 9h20 ngày 28/7, toàn bộ 16 người đã được đưa đến nơi an toàn, không có thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục túc trực tại các khu vực đường Xuân Diệu, Phan Huy Ích và một số điểm còn ngập để hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp.
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