Thiếu niên 15 tuổi người Anh gây sốt với màn chạy 100 m như đang bay

Một đoạn video về VĐV trẻ Bronson Hearn-Smith nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới điền kinh.

Mới 15 tuổi và đến từ Colchester, Hearn-Smith ghi dấu ấn với thành tích 100 m chỉ 10,65 giây.

Mới 15 tuổi và đến từ Colchester, Hearn-Smith ghi dấu ấn với thành tích 100 m chỉ 10,65 giây, cùng kỷ lục cá nhân 21,40 giây ở 200 m - những con số khiến cậu được kỳ vọng trở thành gương mặt lớn trong tương lai. Nhưng điều khiến chân chạy này trở thành hiện tượng không chỉ là tốc độ, mà còn là phong cách chạy độc đáo đến mức khó lý giải.

Trong đoạn clip ghi lại tại giải điền kinh các trường học Colchester hồi tháng 7, Hearn-Smith băng băng về đích trước năm đối thủ, với dáng chạy khiến nhiều người ngỡ ngàng. Một số khán giả bình luận cậu trông “như chẳng cần nỗ lực”, thậm chí “giống như đang đi bộ nhanh hơn là chạy nước rút”.

So sánh với các huyền thoại, Michael Johnson từng nổi tiếng với bước chạy ngắn, thẳng đứng, còn Usain Bolt gắn liền với những sải chân dài mạnh mẽ. Riêng Hearn-Smith lại mang đến một phong cách hoàn toàn khác, khiến người xem không thể tìm thấy điểm tương đồng.

Chàng trai cao 1,88 mét này mới gắn bó với đường chạy khoảng bốn năm, nhưng đã sớm chứng minh tố chất đặc biệt. “Tôi chỉ nhận ra mình thật sự giỏi từ năm ngoái, khi chạy 100 m đạt 10,9 giây và xếp nhì toàn quốc ở lứa tuổi”, cậu chia sẻ.

Trước những nhận xét cho rằng mình “trông như không hề chạy”, Hearn-Smith lên tiếng giải thích: “Tôi dồn rất nhiều lực xuống mặt đất, và chính điều đó giúp tôi đưa chân lên rất cao. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực sự rất căng thẳng”.

Sự nổi lên của Hearn-Smith diễn ra trong bối cảnh nhiều tài năng trẻ khác cũng gây chú ý, như Divine Iheme (15 tuổi, lập kỷ lục thế giới U14 với thành tích 10,3 giây) hay Gout Gout (17 tuổi, Australia) vừa lọt vào bán kết 200m tại Giải vô địch thế giới 2025.

Với tố chất thiên bẩm, phong cách đặc biệt và tâm thế điềm tĩnh, Bronson Hearn-Smith hoàn toàn có thể trở thành một trong những cái tên sáng giá của điền kinh thế giới trong những năm tới.