Vết cắn không ngờ từ heo khiến thiếu niên lâm bệnh nặng

Từ một vết do heo cắn tưởng nhẹ, bé trai 14 tuổi rơi vào nguy kịch vì tụ cầu vàng tấn công, gây viêm xương, áp xe cơ và viêm phổi nặng.

Bệnh nhân L.V.H. (14 tuổi, ở Sơn La) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng viêm xương đùi, áp xe cơ, viêm phổi, tràn dịch màng phổi và không đi lại được. Trước khi bị heo cắn, bệnh nhi H. hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo lời kể của gia đình, trong thời gian ở nhà với ông bà do bố mẹ đi làm xa, H. bị con heo của gia đình cắn vào vùng đầu gối chân phải. Do chủ quan, vết thương không được làm sạch, gia đình cũng không đưa cháu đến cơ sở y tế để thăm khám sau khi bị heo cắn.

Bảy ngày sau, bệnh nhi bắt đầu sốt cao liên tục, vị trí vết heo cắn sưng nóng đỏ và hạn chế vận động khi cháu mới được đưa đến bệnh viện huyện điều trị. Tại bệnh viện huyện, tình trạng của thiếu niên tiếp tục chuyển nặng, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy H. bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, đường vào là vị trí bị heo cắn (tên khoa học: Staphylococcus aureus), kèm tổn thương hai xương đùi, viêm xương đùi phải, áp xe cơ, viêm phổi, tràn dịch màng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân có giảm sốt nhưng vẫn đau nhiều khớp háng hai bên, không đi lại được nên tiếp tục chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng có viêm xương tủy, áp xe cơ, viêm phổi màng phổi. Sau 11 ngày điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu và phục hồi chức năng, H. đã giảm sốt, hết tràn dịch màng phổi và có thể đi lại. Các tổn thương ở xương vẫn cần tiếp tục điều trị và theo dõi dài hơn nhưng hiện nay chưa phải can thiệp ngoại khoa.

Bác sĩ Bùi Hiền, khoa Nhi, cho biết nếu tiếp tục đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, khoảng 6-8 tuần bệnh nhi có thể xuất viện.

Theo bác sĩ Hiền vi khuẩn tụ cầu vàng (tên khoa học là Staphylococcus aureus) là vi khuẩn có độc lực cao, khả năng kháng nhiều loại kháng sinh, nếu người bệnh không được chẩn đoán và điều trị đúng dễ gây các biến chứng nặng nề, có thể dẫn đến không qua khỏi.

Vi khuẩn Staphylococcus aureus bình thường cư trú trên da và niêm mạc; khi gặp điều kiện thuận lợi như vết thương hở, vệ sinh kém hoặc sức đề kháng yếu, chúng có thể xâm nhập vào cơ thể gây nhiễm khuẩn khu trú như viêm mô bào, áp xe cơ, nặng hơn thâm nhập vào máu gay nhiễm khuẩn huyết và tổn thương đa cơ quan…

"Với những trường hợp đã được chẩn đoán nhiễm tụ cầu vàng, cần tuyệt đối tuân thủ điều trị, dùng đúng loại và đủ liều kháng sinh theo chỉ định để tránh nguy cơ kháng thuốc và biến chứng nặng", bác sĩ Hiền nhấn mạnh.

Để phòng tránh nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, người dân cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Khi có vết thương xây xước hay bị động vật cắn, cần được làm sạch ngay, sát khuẩn, che phủ bằng băng, gạc vô khuẩn và thăm khám sớm nếu xuất hiện dấu hiệu sưng nóng đỏ, chảy mủ hoặc sốt. Việc chủ quan tự xử trí tại nhà có thể khiến nhiễm trùng lan rộng, dẫn tới biến chứng nguy hiểm, điều trị kéo dài, tốn kém.