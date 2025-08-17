Thiệt hại khi 'Chốt đơn' thảm bại

"Chốt đơn" có doanh thu thảm hại, gần như sẽ khiến nhà đầu tư mất trắng. Song, cú tất tay của ê-kíp vẫn đem về một số thành quả nhất định.

Sau khoảng thời gian “biệt vô âm tín”, gần như né tránh mọi thắc mắc từ truyền thông, Chốt đơn bất ngờ ra rạp trước sự ngỡ ngàng của giới quan sát lẫn khán giả. NSX cho biết đây là tình thế chẳng ai muốn, khi họ đã phải tìm mọi cách để dự án có thể đi hết đoạn hành trình còn dang dở, phần vì không muốn công sức ê-kíp “đổ sông đổ biển”; và quan trọng nhất là để hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Tưởng như động thái “đánh cú chót” lẫn việc sử dụng AI sẽ kích thích sự hiếu kỳ của khán giả, giúp Chốt đơn có cơ hội gỡ gạc phần nào thiệt hại sau hành trình đầy biến động. Song kết quả thực tế lại hoàn toàn trái ngược, khi phim bị khán giả quay lưng, doanh thu ế ẩm.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, dù thua lỗ nặng, việc làm mọi cách để bộ phim ra rạp vẫn là một bước đi khôn ngoan của ê-kíp Chốt đơn, giúp họ tránh được rủi ro tài chính và pháp lý trong tương lai.

"Chốt đơn" thảm bại

Sau biến cố quá lớn mà Thùy Tiên để lại, những người đứng sau Chốt đơn rõ ràng đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là việc lựa chọn hướng đi tiếp theo cho dự án. Nếu dừng lại, việc mất trắng hàng chục tỷ đồng là điều chắc chắn, kéo theo khó khăn về dòng tiền cho những dự án tiếp theo. Nhưng nếu ra rạp, chẳng có gì đảm bảo phim sẽ được đón nhận, thậm chí còn có thể khiến khoản lỗ nặng hơn.

Sau cùng, ê-kíp chọn phương án “tất tay” đưa phim ra rạp - quyết định mà một nhà đầu tư của phim cho biết còn gian nan hơn việc bỏ dự án. Tại buổi họp báo, bà Đinh Thị Thanh Hương, Chủ tịch Điều hành Galaxy Studio, nói ê-kíp đã phải tiếp tục đầu tư thêm một khoản không nhỏ để dùng AI thay thế Thùy Tiên và dựng lại phim, qua đó gần như dồn toàn bộ nguồn lực cho lần ra mắt này.

Hình ảnh diễn viên AI trong Chốt đơn.

Thực tế cho thấy, ít ngày trước khi ra mắt, Chốt đơn nhận được nhiều bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt là sự tò mò về màn thể hiện của AI trên màn ảnh. Điều đó phần nào nhen nhóm hy vọng về một cú “lội ngược dòng”, giúp dự án vực dậy sau quá nhiều khó khăn. Song, khi chính thức ra rạp, tình hình doanh thu của Chốt đơn ngay lập tức khiến viễn cảnh ấy sụp đổ.

Trong ngày chiếu chính thức đầu tiên, Chốt đơn chỉ ghi nhận khoảng 1.200 suất chiếu, bằng 1/3 so với mức thông thường của phim Việt mới ra rạp. Con số này là có lý do, bởi lượng vé đặt trước của Chốt đơn tương đối ít ỏi, khiến các nhà rạp e dè trong việc sắp xếp suất chiếu. Thực tế cũng cho thấy, với 300 triệu đồng doanh thu trong ngày đầu, bình quân Chốt đơn chỉ bán được 3 vé mỗi suất chiếu - khởi đầu đáng thất vọng cho một dự án mới ra mắt.

Tính đến tối 17/8, Chốt đơn chỉ dắt túi 4,8 tỷ đồng . Với mức tăng trưởng nhỏ giọt và số suất chiếu hạn chế, nhiều khả năng phim sẽ khép lại hành trình tại rạp với khoảng 5 tỷ đồng . Con số này khiến Chốt đơn trở thành dự án nội địa thua lỗ bậc nhất năm 2025, dù sở hữu dàn cast nổi tiếng và ê-kíp từng gặt hái nhiều thành công thương mại trước đó.

Lý do thất bại

Trao đổi với Tri Thức - Znews, NSX Nguyễn Cao Tùng cho biết có rất nhiều lý do dẫn đến việc Chốt đơn ế ẩm ở phòng vé. Đầu tiên, kịch bản phim từ đầu đã bị số đông đánh giá là cũ kỹ, có nhiều điểm tương đồng với The Intern. Bên cạnh đó, việc dùng câu chuyện livestream trong thời điểm hình thức này đang chững lại, thị trường thoái trào cũng khiến khán giả kém hồ hởi, quan tâm.

“Thực chất, scandal của Thùy Tiên là giọt nước tràn ly khiến nhiều khán giả quay lưng với bộ phim", ông nhận định.

Thời điểm Chốt đơn ra mắt không hề dễ thở khi phải cạnh tranh với nhiều phim Việt và phim ngoại mạnh như Mang mẹ đi bỏ, Thanh gươm diệt quỷ, Conan... Chưa kể, việc kéo dài lịch phát hành khiến nhà sản xuất không còn đủ nguồn lực để đẩy mạnh tiếp thị; một phần bởi tâm lý e ngại khi chính ê-kíp cũng không tự tin với sản phẩm và không nghĩ phim sẽ đủ bùng nổ doanh thu để hoàn chi phí quảng bá và phát hành.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Quyền Linh, Hồng Đào, Hồng Vân...

“Chốt đơn chẳng khác một vận động viên marathon phải bò qua bùn, vượt rào rồi mới được đặt chân lên vạch xuất phát. Quá trình sản xuất kéo dài và gián đoạn nhiều lần khiến chi phí đội lên, ê-kíp hao mòn năng lượng, sức nóng truyền thông cũng nguội dần. Lịch phát hành liên tục bị dời làm khán giả mất kiên nhẫn. Đến khi ra rạp, cả bộ phim lẫn chiến dịch tiếp thị đều không còn ở điểm rơi thuận lợi để bứt phá”, Nguyễn Cao Tùng nói.

Về yếu tố AI trong Chốt đơn, chuyên gia cho rằng điều này khiến khán giả dè chừng nhiều hơn là thu hút họ ra rạp. Khán giả đón nhận diễn viên AI với tâm thế vừa tò mò vì đây là một trải nghiệm mới ở rạp Việt, nhưng đằng sau đó là rất nhiều hoài nghi. Điện ảnh vốn là nghệ thuật của cảm xúc, và AI ở thời điểm này vẫn còn khoảng cách lớn. Vì vậy, dù yếu tố này tạo được tiếng vang truyền thông, song lại không đủ sức lôi kéo khán giả, từ đó phần nào tác động tiêu cực đến doanh thu.

Thiệt hại từ "Chốt đơn"

Với kết quả phòng vé của Chốt đơn, Nguyễn Cao Tùng nhận định nhà đầu tư coi như đã mất trắng, không thu thêm được gì. Nhưng ở góc độ nhà sản xuất phim, họ phần nào vẫn đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư - đó là phát hành được bộ phim ra rạp.

NSX Đèn âm hồn nói: “Nếu họ không thể đưa phim ra rạp thì trách nhiệm pháp lý trong trường hợp này rất cao, cụ thể là phải đền tiền lại cho nhà đầu tư nếu không thể phát hành phim sau một thời gian cụ thể, thường là 2 năm”.

Chốt đơn chỉ thu 4,5 tỷ đồng sau hơn một tuần ra mắt.

Trước câu hỏi với doanh thu hiện tại, ê-kíp liệu có lỗ thêm khi quyết định đưa phim ra rạp, ông cho biết trong trường hợp của Chốt đơn thì hoàn toàn không.

“Dù dự án đã rơi vào tình thế ‘cắt lỗ’, nghĩa là càng bỏ thêm vốn tự có thì càng lỗ, bất kể lựa chọn dùng AI, quay lại phim, phát hành muộn hay kiện tụng Thùy Tiên. Tuy nhiên, theo tôi biết, một nhà đầu tư công nghệ đã chi khoảng 250.000 USD cho phần hình ảnh AI. Nhờ đó, nhà sản xuất hầu như không phải bỏ thêm nhiều tiền mặt mà vẫn hoàn tất phim, đưa ra rạp và đáp ứng cam kết với nhà đầu tư. Đây được coi là một may mắn và quyết định khôn ngoan”, chuyên gia giải thích.