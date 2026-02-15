Thiệp Valentine kỳ quặc của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi đưa ông Maduro, Greenland và cả Ngoại trưởng Rubio vào loạt thiệp Valentine mang thông điệp chính trị sắc nét.

Ông Trump gửi loạt “thiệp tình yêu” đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram/White House.

Nhân dịp Valentine, Nhà Trắng đã đăng tải loạt “thiệp tình yêu” mang đậm màu sắc chính trị trên mạng xã hội Instagram. Mở đầu bằng hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị còng tay và bịt mắt sau khi bị bắt giữ tại quê nhà hồi tháng 1.

Thiệp được thiết kế theo phong cách Valentine cổ điển với dòng chữ: “You captured my heart” (Anh đã chiếm trọn trái tim tôi).

Một tấm thiệp khác đăng ảnh Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen gặp người bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ giam giữ là Kilmar Abrego Garcia tại El Salvador. Chú thích kèm theo mang giọng điệu châm biếm: “Tình yêu anh dành cho em mạnh mẽ như tình yêu của đảng Dân chủ dành cho người nhập cư bất hợp pháp. Anh sẵn sàng bay 1.537 dặm chỉ để uống với em một ly!”

Ông Trump cũng “gửi lời” tới Greenland bằng một tấm thiệp in hình vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch này trong khung trái tim, kèm thông điệp: “Đã đến lúc chúng ta định nghĩa mối quan hệ của mình”. Thời gian qua, Tổng thống Mỹ liên tục bày tỏ sự quan tâm tới khả năng Washington giành quyền kiểm soát Greenland.

Ở một tấm thiệp khác, ông Trump dường như nhắm vào Ngoại trưởng Marco Rubio, sử dụng bức ảnh ông Rubio với vẻ mặt căng thẳng trong cuộc gặp nảy lửa với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Loạt thiệp Valentine đề cập đến ông Maduro, đảng Dân chủ, Greenland và Ngoại trưởng Rubio của ông Trump. Ảnh: Instagram/White House.

Hình ảnh này trước đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt meme trên mạng, xoay quanh câu chuyện ông Rubio cùng lúc đảm nhiệm nhiều vị trí trong chính quyền Trump.

Ngoài vai trò Ngoại trưởng, ông Rubio còn là Cố vấn An ninh Quốc gia tạm quyền, từng lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia. Dòng chữ trên thiệp viết: “Đừng bắt anh phải làm việc để có được tình yêu của em”.

Không chỉ Tổng thống Mỹ, các thành viên khác trong chính quyền cũng hưởng ứng “mùa yêu” theo cách riêng.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đăng tải loạt thiệp, trong đó có tấm ghi: “Em đã gỡ nhãn cảnh báo khỏi trái tim anh” - ám chỉ quyết định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ về việc loại bỏ các cảnh báo lâu năm đối với thuốc hormone.