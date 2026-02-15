Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thiệp Valentine kỳ quặc của ông Trump

  • Chủ nhật, 15/2/2026 15:13 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi đưa ông Maduro, Greenland và cả Ngoại trưởng Rubio vào loạt thiệp Valentine mang thông điệp chính trị sắc nét.

Ông Trump gửi loạt “thiệp tình yêu” đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram/White House.

Nhân dịp Valentine, Nhà Trắng đã đăng tải loạt “thiệp tình yêu” mang đậm màu sắc chính trị trên mạng xã hội Instagram. Mở đầu bằng hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị còng tay và bịt mắt sau khi bị bắt giữ tại quê nhà hồi tháng 1.

Thiệp được thiết kế theo phong cách Valentine cổ điển với dòng chữ: “You captured my heart” (Anh đã chiếm trọn trái tim tôi).

Một tấm thiệp khác đăng ảnh Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen gặp người bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ giam giữ là Kilmar Abrego Garcia tại El Salvador. Chú thích kèm theo mang giọng điệu châm biếm: “Tình yêu anh dành cho em mạnh mẽ như tình yêu của đảng Dân chủ dành cho người nhập cư bất hợp pháp. Anh sẵn sàng bay 1.537 dặm chỉ để uống với em một ly!”

Ông Trump cũng “gửi lời” tới Greenland bằng một tấm thiệp in hình vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch này trong khung trái tim, kèm thông điệp: “Đã đến lúc chúng ta định nghĩa mối quan hệ của mình”. Thời gian qua, Tổng thống Mỹ liên tục bày tỏ sự quan tâm tới khả năng Washington giành quyền kiểm soát Greenland.

Ở một tấm thiệp khác, ông Trump dường như nhắm vào Ngoại trưởng Marco Rubio, sử dụng bức ảnh ông Rubio với vẻ mặt căng thẳng trong cuộc gặp nảy lửa với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

valentine anh 1valentine anh 2valentine anh 3valentine anh 4

Loạt thiệp Valentine đề cập đến ông Maduro, đảng Dân chủ, Greenland và Ngoại trưởng Rubio của ông Trump. Ảnh: Instagram/White House.

Hình ảnh này trước đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt meme trên mạng, xoay quanh câu chuyện ông Rubio cùng lúc đảm nhiệm nhiều vị trí trong chính quyền Trump.

Ngoài vai trò Ngoại trưởng, ông Rubio còn là Cố vấn An ninh Quốc gia tạm quyền, từng lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia. Dòng chữ trên thiệp viết: “Đừng bắt anh phải làm việc để có được tình yêu của em”.

Không chỉ Tổng thống Mỹ, các thành viên khác trong chính quyền cũng hưởng ứng “mùa yêu” theo cách riêng.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đăng tải loạt thiệp, trong đó có tấm ghi: “Em đã gỡ nhãn cảnh báo khỏi trái tim anh” - ám chỉ quyết định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ về việc loại bỏ các cảnh báo lâu năm đối với thuốc hormone.

Mỹ chuẩn bị kịch bản chiến tranh kéo dài với Iran

Nguồn tin tiết lộ quân đội Mỹ đã xây dựng kịch bản tác chiến nhiều tuần, có thể nhắm vào cả cơ sở an ninh Iran, làm dấy lên lo ngại trả đũa dây chuyền.

5 giờ trước

Ông Trump chê tranh chân dung, đòi vẽ lại

Bức tranh chân dung khắc họa Tổng thống Trump đã được Viện Smithsonian hoàn thành từ hơn 4 năm trước nhưng chưa từng được công bố. Nay ông Trump muốn viện thực hiện bức tranh khác.

8 giờ trước

Ông Trump đánh thuế, người Mỹ phải trả

Sau một năm, đúng như dự báo, người Mỹ đang "trả giá" cho đòn thuế quan của ông Trump.

10 giờ trước

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

valentine Donald Trump Mỹ Pháp Maduro Greenland đảng Dân chủ Marco Rubio

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Nguoi tre Trung Quoc an tiec tat nien voi thu cung hinh anh

Người trẻ Trung Quốc ăn tiệc tất niên với thú cưng

2 giờ trước 13:46 15/2/2026

0

Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn độc thân hoặc trì hoãn kết hôn, họ nuôi thú cưng để có bạn đồng hành. Dịp Tết đến, nhiều người muốn có kỷ niệm ý nghĩa với người bạn bốn chân.

Ukraine tan cong loat muc tieu quan su quan trong cua Nga hinh anh

Ukraine tấn công loạt mục tiêu quân sự quan trọng của Nga

6 giờ trước 09:15 15/2/2026

0

Các lực lượng của Ukraine đã tấn công một tàu vận tải–đổ bộ BK-16, một trạm radar của Liên bang Nga tại Crimea, đồng thời đánh trúng một trung tâm thông tin liên lạc ở Zaporizhzhia và một kho đạn ở Donetsk.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý