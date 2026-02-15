Ông Trump chê tranh chân dung, đòi vẽ lại

Bức tranh chân dung khắc họa Tổng thống Trump đã được Viện Smithsonian hoàn thành từ hơn 4 năm trước nhưng chưa từng được công bố. Nay ông Trump muốn viện thực hiện bức tranh khác.

Bức ảnh chụp ông Trump đang được treo tạm tại Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia. Ảnh: NYT.

Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia thuộc Viện Smithsonian, nằm ở Washington, Mỹ. Nơi đây sở hữu bộ sưu tập tranh chân dung khắc họa tất cả các Tổng thống Mỹ.

Phòng trưng bày vốn đã hoàn tất tranh chân dung khắc họa Tổng thống Trump từ 4 năm trước, nhưng cho tới giờ, tranh vẫn chưa được công bố vì nhiều lý do.

Từ chối khéo

Mới đây, lại có thêm một lý do khiến bức tranh có thể sẽ không bao giờ ra mắt công chúng: Ông Trump muốn Viện Smithsonian thực hiện một bức chân dung khác.

“Tổng thống Trump trân trọng bức chân dung đã được thực hiện cho nhiệm kỳ thứ 45 của ông và mong chờ được thấy một tác phẩm hoàn chỉnh thể hiện cả nhiệm kỳ thứ 45 và 47 của ông”, người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle cho biết trong một tuyên bố mới đây.

Theo thông lệ, Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia sẽ đặt hàng họa sĩ thực hiện chân dung khắc họa vị Tổng thống vừa rời nhiệm sở. Tác phẩm thường được trưng bày ở thời điểm một hoặc hai năm sau đó trong khu vực triển lãm Các vị Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, bức chân dung khắc họa ông Trump trong nhiệm kỳ đầu, do họa sĩ Ronald Sherr thực hiện, chưa từng được trưng bày. Khi tác phẩm được phòng trưng bày đón nhận vào năm 2022, ông Trump liền tuyên bố tái tranh cử. Theo truyền thống, phòng trưng bày sẽ không treo tranh chân dung cho đến khi vị Tổng thống đã rời nhiệm sở vĩnh viễn.

Vì vậy, bức tranh do họa sĩ Ronald Sherr thực hiện lại phải tạm cất để xem ông Trump có thắng cử hay không. Việc ông Trump quay trở lại Nhà Trắng khiến bức tranh buộc phải ở trạng thái lưu trữ cho đến khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ hai.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bức chân dung do họa sĩ Kehinde Wiley thực hiện. Bức chân dung khắc họa cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton do họa sĩ Chuck Close thực hiện. Ảnh: NYT.

Đầu năm nay, các quan chức chính quyền của ông Trump yêu cầu phòng trưng bày chuyển bức chân dung này tới Nhà Trắng, hiện bức tranh vẫn đang ở đó. Ngay sau đó, ông Trump thể hiện mong muốn có một bức tranh chân dung khác “thể hiện cả nhiệm kỳ thứ 45 và 47 của ông”.

Hiện chưa rõ thực sự vì sao ông Trump, người từng chấp thuận để họa sĩ Ronald Sherr khắc họa chân dung ông, giờ lại muốn có một tác phẩm khác.

Theo các quan chức Nhà Trắng, ông Trump xem bức chân dung do họa sĩ Ronald Sherr thực hiện là dấu ấn của nhiệm kỳ đầu. Hiện, ông Trump cho rằng một tác phẩm mới sẽ phù hợp hơn, để có thể khái quát cả hai nhiệm kỳ của ông.

Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết đại diện chính quyền của ông Trump đã thảo luận với Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia về khả năng đặt họa sĩ vẽ bức chân dung thứ hai, song phía phòng trưng bày khẳng định với New York Times rằng họ chưa nhận được yêu cầu như vậy.

Bức chân dung bị giấu kín

Gia đình họa sĩ Ronald Sherr cho biết họ vẫn hy vọng tác phẩm của ông sẽ được công chúng chiêm ngưỡng. Bà Lois Sherr, vợ của họa sĩ, nói rằng chồng bà từng kể Tổng thống Trump đã có những lời nhận xét tích cực về tác phẩm sau khi bức tranh hoàn thiện.

“Điều khiến bức chân dung của Ronald khác biệt là ông ấy đã nắm bắt được chuyển động, năng lượng và cảm giác quyết tâm tuyệt đối của ông Trump. Ronald nhiều lần nói với tôi rằng những hình ảnh mạnh mẽ nhất của ông Trump là khi ông ấy vận động tranh cử. Ronald cảm thấy ông Trump tràn đầy năng lượng và mang phong thái Tổng thống nhất chính trong lúc tranh cử”, bà Lois Sherr nói.

Bức tranh khắc họa ông Donald Trump thời trẻ được ông yêu thích và cho treo tại quầy bar ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, Mỹ. Ảnh: NYT.

Bà Lois Sherr cho biết chồng bà đã tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida hồi tháng 4/2021 để gặp ông Trump lần đầu. Sau khi được ông Trump chấp thuận thực hiện bức chân dung, 5 tháng sau, ông Ronald Sherr gặp lại ông Trump để có 4 buổi vẽ hoàn thiện tác phẩm.

Một tổ chức liên kết với ông Trump đã quyên tặng 650.000 USD cho Viện Smithsonian để tài trợ quá trình thực hiện tác phẩm. Bảo tàng phê duyệt tác phẩm hai ngày sau khi ông Sherr qua đời năm 2022 tại một bệnh viện ở Hong Kong do viêm phổi, trên nền bệnh ung thư.

Họa sĩ Ronald Sherr cũng từng vẽ chân dung cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện tranh chân dung, phòng trưng bày luôn phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng, để Tổng thống thống nhất với phương án lựa chọn họa sĩ thực hiện tác phẩm.

Thực tế, không phải Tổng thống nào cũng hài lòng với chân dung của mình.

Cố Tổng thống Theodore Roosevelt từng cho rằng bức chân dung khắc họa ông quá “hiền lành, yếu ớt và kiểu cách”.

Cố Tổng thống Richard Nixon cho rằng bức chân dung khắc họa ông nhấn phần má quá mạnh.

Cố Tổng thống Lyndon B. Johnson còn thẳng thừng nhận xét tranh chân dung khắc họa ông là “thứ xấu xí nhất tôi từng thấy”.

Trong triển lãm Các vị Tổng thống Mỹ hiện nay, một bức ảnh chụp ông Trump đang được trưng bày tạm thời. Đây là thông lệ của phòng trưng bày, cho tới khi Tổng thống vĩnh viễn rời nhiệm sở, tranh chân dung khắc họa họ mới được đem ra triển lãm.

Bức ảnh ban đầu từng được Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia sử dụng nhưng không khiến ông Trump ưng ý. Ảnh: NYT.

Bức ảnh đầu tiên mà phòng trưng bày sử dụng từng khiến ông Trump không ưng ý.

Tháng trước, phòng trưng bày đã thay bằng bức ảnh khác chụp ông Trump đứng sau bàn làm việc.

Người phát ngôn Nhà Trắng hiện không phản hồi yêu cầu của New York Times về việc được xem và chụp ảnh bức tranh chân dung đang được giấu kín tại Nhà Trắng.