'Thiên thần nội y Hong Kong' bị tỷ phú kiện

Theo Lý Gia Thành, "thiên thần nội y" Châu Tú Na đã nhiều lần lợi dụng tin đồn tình ái với ông để quảng bá dự án phim. Điều này ảnh hưởng tới cuộc sống, gia đình vị tỷ phú Hong Kong.

HK01 đưa tin tỷ phú Lý Gia Thành đã đệ đơn kiện Châu Tú Na cùng 5 kênh YouTube về tội phỉ báng và quấy rối. "Tôi hoàn toàn không quen biết Châu Tú Na và không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy", tỷ phú này thông báo.

Theo Lý Gia Thành, Châu Tú Na chính là "nguồn gốc của toàn bộ những tin đồn thất thiệt" làm ảnh hưởng tới cuộc sống của ông suốt nhiều năm qua. Thông qua luật sư, tỷ phú nhấn mạnh "động cơ ích kỷ của Châu Tú Na khi lan truyền những tin đồn là để tăng độ nổi tiếng cá nhân và phát triển sự nghiệp điện ảnh của cô ấy".

Tỷ phú Lý Gia Thành đâm đơn kiện Châu Tú Na. Ảnh: HK01.

Theo Lý Gia Thành, bắt nguồn từ quá trình quảng bá bộ phim do Châu Tú Na đóng vai chính vào 2016, nhiều phương tiện truyền thông bịa đặt những tin đồn như diễn viên này có "quan hệ với người thừa kế siêu giàu đời thứ 2 đã có vợ". Từ đây, cộng đồng mạng đồn đoán Lý Gia Thành và Châu Tú Na có mối quan hệ đặc biệt.

Trong gần 10 năm qua, lượng lớn bài viết và video sai sự thật, bịa đặt vô căn cứ liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống, mạng xã hội lẫn nền tảng YouTube ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong cũng như nhiều nơi khác. Những video này đề cập đến tên Lý Gia Thành, đăng tải hình ảnh của ông hoặc gia đình, đồng thời ngụ ý người thừa kế giàu có thứ 2 trong tin đồn bao nuôi Châu Tú Na chính là vị tỷ phú này. Một số nội dung thậm chí lôi kéo những người phụ nữ không liên quan. Điều này cấu thành hành vi quấy rối và phỉ báng, khiến tỷ phú họ Lý cảm thấy bị xúc phạm.

Đỉnh điểm, tới tháng 6/2025, trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim mới, Châu Tú Na đã thảo luận về tin đồn cô được một người đàn ông giàu có bao nuôi.

Châu Tú Na từng vướng tin được đại gia bao nuôi. Ảnh: HK01.

Cụ thể, khi bị hỏi về tin tình ái, Châu Tú Na chia sẻ: "Cảm ơn chị đã hỏi, thực tế tôi không được hỏi về điều này vì mọi người mặc nhiên coi đó là sự thật. Thế nhưng, tôi không quen biết người đó. Tôi thực sự cảm thấy rất oan ức".

Những phát ngôn của cô một lần nữa làm dấy lên làn sóng thảo luận về mối quan hệ giữa cô và ông Lý. Thời điểm đó, ông Lý và gia đình đang rất đau buồn trước sự ra đi của cha ông. Do đó, hành động của Châu Tú Na bị cho là ích kỷ.

Đáng nói, ông Lý và gia đình một lần nữa phải chịu đựng những lời bịa đặt dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Một số video thậm chí xuyên tạc gia đình ông có liên quan đến tội phạm. Do đó, ông Lý tin rằng tình hình đã vượt quá giới hạn cho phép và không thể dung thứ được. Để bảo vệ danh tiếng của bản thân, gia đình, cũng như làm rõ sự thật, ông quyết định tiến hành các biện pháp pháp lý chống lại Châu Tú Na.

Theo HK01, Lý Gia Thành từng bị đồn mua biệt thự sang, siêu xe, dạy Châu Tú Na đầu tư chứng khoán. Lý Gia Thành là người giàu nhất Hong Kong năm 2022 theo thống kê của Forbes.

Trong khi đó, Châu Tú Na sinh năm 1985 tại Triều Châu, Quảng Đông. Cô chuyển đến Hong Kong sinh sống năm 10 tuổi. Ra mắt năm 2009, cô gây chú ý với vóc dáng gợi cảm. Các album ảnh gợi cảm của Châu Tú Na từng bán rất chạy tại Hong Kong.

Mùa hè năm 2009 gần như thuộc về Châu Tú Na, theo QQ. Album ảnh gợi cảm "Kissy Chrissie" của cô được các khán giả săn đón và trở thành chủ đề nóng đến mức tạo nên "hiện tượng Chrissie Chau".

Sau đó, cô tham gia hàng chục bộ phim thành công, chẳng hạn Journey to the West, Three Lives... Cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cho phim 29+1 (2018) và Maddalena (2022)... Các giải thưởng khẳng định tài năng của Châu Tú Na bên cạnh danh xưng “thiên thần nội y”.