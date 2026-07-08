Thiên Ân và Kỳ Duyên không còn giấu giếm

Trên tài khoản Threads, Kỳ Duyên đăng tải bộ ảnh bên Thiên Ân. Những khoảnh khắc đời thường của cả hai nhanh chóng gây chú ý. Kỳ Duyên không ngại đăng tải ảnh mặt mộc của Thiên Ân trong những chuyến đi cùng nhau. Sau vài năm gắn bó, đồng hành, họ ngày càng thoải mái hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm gắn bó.
Trong một bài đăng trên trang cá nhân mới đây, Thiên Ân cũng gọi Kỳ Duyên là "my boo". Động thái của cô được cho là công khai mối quan hệ bên diễn viên Bộ tứ báo thủ. Dưới phần bình luận, Kỳ Duyên phản hồi: "Trời ơi, nghe nó đã". Ngoài thời gian dành cho công việc, cả hai thường xuyên có những kỳ nghỉ dưỡng, du lịch bên nhau.
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Chuyện tình cảm của họ được fan ủng hộ, theo dõi. Gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn đồng hành trong công việc, dự sự kiện giải trí.
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Kỳ Duyên thường xuyên có những cử chỉ tình tứ, yêu chiều Thiên Ân. Cô gọi Thiên Ân bằng tên thân thiết là "Bơ" và dành những lời khen cho đối phương. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật của Thiên Ân, Kỳ Duyên cũng bí mật tổ chức và tặng cô những món quà hàng hiệu.
|Họ thường xuyên diện đồ đôi hoặc đi giày, sử dụng phụ kiện, túi xách giống nhau. Từ khi gắn bó với Kỳ Duyên, phong cách thời trang của Thiên Ân cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ nửa kia.
Cả hai vướng tin hẹn hò từ năm 2024. Song thời điểm họ, Kỳ Duyên và Thiên Ân đều lên tiếng phủ nhận. Từ Tết Nguyên đán 2026 đến nay, họ không còn giấu giếm như trước. Cặp sao được cho là sống chung một nhà thời gian qua.
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