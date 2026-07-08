Thiên Ân và Kỳ Duyên không còn giấu giếm

Trong một bài đăng trên trang cá nhân mới đây, Thiên Ân cũng gọi Kỳ Duyên là "my boo". Động thái của cô được cho là công khai mối quan hệ bên diễn viên Bộ tứ báo thủ. Dưới phần bình luận, Kỳ Duyên phản hồi: "Trời ơi, nghe nó đã". Ngoài thời gian dành cho công việc, cả hai thường xuyên có những kỳ nghỉ dưỡng, du lịch bên nhau.