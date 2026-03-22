Thiên An lạ lẫm

Thiên An gây chú ý khi đăng tải loạt hình mới với diện mạo được nhận xét lạ lẫm. Thời gian qua, người đẹp khá kín tiếng, chưa có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật.

Tối 22/2, Thiên An đăng tải loạt hình mới của bản thân trên mạng xã hội. Người đẹp xuất hiện đầy gợi cảm với áo corset đen ôm sát tôn đường cong cơ thể, cùng chân váy mini dáng ôm giúp kéo dài đôi chân. Mỹ nhân sinh năm 1998 kết hợp phụ kiện túi xách, dây chuyền sợi mảnh cùng vòng tay kim loại lấp lánh, giúp tổng thể outfit không trở nên đơn điệu, nhàm chán.

Song, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về gương mặt lạ lẫm của Thiên An. Người đẹp trang điểm đậm với điểm nhấn nằm ở phần mắt với eyeliner sắc nét, kẻ đậm. Kiểu tóc dài suôn ôm trọn gương mặt giúp cô tôn lên vẻ nữ tính.

"Chú heo con", Thiên An chú thích bằng tiếng Trung cho loạt ảnh. Ngôi sao Cải mả dường như đã tăng cân với khuôn mặt có phần đầy đặn hơn. Kiểu trang điểm mới cũng khiến nữ diễn viên được nhận xét khác lạ, khó nhận ra.

Hình ảnh lạ lẫm của Thiên An. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Thiên An vẫn tích cực hoạt động mạng xã hội, chia sẻ những hình ảnh của bản thân và con gái. Kể từ khi tham gia diễn xuất trong Cải mả ra mắt hồi tháng 11/2025, người đẹp vẫn chưa có thêm hoạt động nghệ thuật gây chú ý.

Trước đó, bộ phim kinh dị Cải mả vướng phải nhiều ồn ào ngay từ trước khi công chiếu, một phần liên quan tới lùm xùm đời tư của Thiên An. Nhà sản xuất từng phải xóa tên của diễn viên khỏi poster. Song các cảnh quay của cô trong phim vẫn được giữ nguyên.

Cải mả sau đó ra rạp và mang về doanh thu chưa đầy 20 tỷ đồng , con số khó giúp nhà sản xuất thu hồi vốn.