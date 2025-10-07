Thiên An không bị cắt bỏ khỏi phim sau ồn ào

Trong buổi họp báo chiều 7/10, đạo diễn Thắng Vũ nhắc đến Thiên An. Anh mong những lùm xùm liên quan đến diễn viên không ảnh hưởng đến dự án.

Chiều 7/10, buổi showcase phim Cải mả diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đạo diễn Thắng Vũ, dàn diễn viên gồm Rima Thanh Vy, Hoàng Mèo, Avin Lu, Kiều Trinh, Lê Huỳnh. Diễn viên Thiên An không xuất hiện tại buổi showcase.

Tại sự kiện, đạo diễn Thắng Vũ nhận được câu hỏi liên quan đến ồn ào của diễn viên Thiên An.

Đạo diễn Thắng Vũ phản hồi: "Sau 2 năm đi với dự án, tinh thần của ê-kíp là điều quan trọng nhất với mình. Vì mỗi người đều đóng góp một phần quan trọng vào câu chuyện, dù thời lượng lên hình ít hay nhiều. Vụ lùm xùm vừa rồi, tôi mong nó không ảnh hưởng quá tiêu cực tới công sức của những người còn lại. Còn chuyện cắt hay không, ít hay nhiều, tôi nghĩ nó không quan trọng nhất. Quan trọng nhất khi mọi người xem phim sẽ thấy thời lượng của mỗi diễn viên sẽ được quyết định bởi câu chuyện. Khi tôi ngồi trong phòng dựng, mọi chuyện xảy ra tự nhiên và chuyên nghiệp, chứ không ảnh hưởng bởi chuyện của Thiên An trước đây hay sau này”.

Thiên An vướng nhiều ồn ào đời tư thời gian qua.

Về câu hỏi Thiên An bị xóa khỏi poster, nam đạo diễn cho rằng đây là vấn đề của đội ngũ truyền thông. Anh từ chối chia sẻ.

Trong khuôn khổ buổi họp báo, nhà sản xuất chiếu trailer, best cut bộ phim. Một số hình ảnh, góc quay được cho là có nhiều nét giống bom tấn kinh dị Quật mộ trùng ma của Hàn Quốc.

Bà Emily, đại diện nhà sản xuất khẳng định ê-kíp không đạo nhái phim kinh dị Hàn.

"Khi phim Quật mộ trùng ma phát hành, chúng tôi đã có kịch bản phim trước đó. Tôi cũng từng có những cuộc gặp và nói chuyện, trao đổi với đạo diễn Kim Young Min. Đạo diễn cũng góp ý và có xuất hiện trên một số set quay của đoàn phim", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Thiên An những ngày qua gây xôn xao vì những ồn ào đời tư liên quan tới bạn trai cũ là Jack. Hôm 10/9, diễn viên lên tiếng trên trang cá nhân. “Im lặng không phải vì sợ, mà tại tưởng bên đó muốn nhận con tử tế. Ai dè chỉ là cái cớ để ép hai mẹ con bên này vô đường cùng. Muốn đăng tin thì đăng cho đầy đủ nội dung, chứ cắt ghép vậy hèn lắm", cô viết.

Cô cho hay đã nộp đầy đủ bằng chứng, vi bằng và sẽ để pháp luật phân xử đúng sai. Sau đó, phía Jack cũng có động thái đáp trả. Vụ Kiện giữa Jack - Thiên An đến nay chưa có kết quả.