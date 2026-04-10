Thị trường Việt Nam đang định hình thế hệ đồ gia dụng mới

Nhiều thị trường Châu Á, trong đó có Việt Nam trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành sản xuất gia dụng. Nhiều hãng phải tối ưu hóa thiết bị nhằm phục vụ khách hàng ở đây.

Thị trường châu Á đang nổi lên như khu vực dẫn đầu về lượng mua sắm thiết bị gia dụng. Dư địa lớn tại nhiều nước khi người dùng chưa có điều hòa không khí, máy giặt hoặc tủ lạnh. Việc nghiên cứu hành vi, tùy chỉnh sản phẩm cho khách hàng tại đây trở thành trọng tâm phát triển của nhà sản xuất.

Tại sự kiện InnoFest 2026 diễn ra tại Busan, Hàn Quốc, LG ra mắt loạt thiết bị điện tử tiêu dùng mới, với chức năng được bổ sung theo nhu cầu của người dùng châu Á. Việt Nam cũng là thị trường nhà sản xuất này đặc biệt quan tâm. Trung tâm sản xuất, nghiên cứu của họ đặt tại Hải Phòng, Đà Nẵng. Nhiều model máy lạnh, TV LG bán tại Việt Nam sớm nhất.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực của nhà sản xuất Hàn Quốc, nhằm gia tăng cạnh tranh với đối thủ từ quốc gia tỷ dân. Chiến lược thu mua - sáp nhập thương hiệu Nhật Bản giúp nhà sản xuất Trung Quốc mở rộng nhanh chóng, lấy thị phần ở phân khúc giá rẻ.

Không chỉ là công xưởng

Châu Á đã và đang trải qua quá trình đô thị hóa với quy mô chưa từng có. Đồng thời, biến đổi khí hậu tạo ra các hình thái thời tiết mới. Đây là những điều kiện phù hợp để ngành điện tử gia dụng tăng trưởng. Nền kinh tế phát triển cùng mức thu nhập tăng của khách hàng tại đây biến châu Á thành thị trường lớn nhất thế giới ở mảng này, thay cho châu Âu, Bắc Mỹ.

Dữ liệu từ Grand View Research cho biết quy mô ngành gia dụng toàn cầu ước đạt 523,6 tỷ USD trong năm 2025. Ở một mô hình định giá khác với phạm vi bao phủ rộng hơn, Straits Research định giá thị trường vào khoảng 711,4 tỷ USD .

Tuy nhiên, sự mở rộng này không đồng đều.

Châu Á trở thành thị trường gia dụng số một thế giới.

Tại thị trường phát triển như Bắc Mỹ và Châu Âu, nơi tỉ lệ sở hữu thiết bị đã bão hòa, sức mua không còn tăng mạnh. Nhu cầu hiện xoay quanh việc nâng cấp. Khi thiết bị cũ hư hỏng hoặc khách hàng muốn nâng lên phân khúc cao hơn, nhà sản xuất mới bán được. Những cơn sóng nhỏ như trào lưu nhà thông minh, TV OLED tạo động lực trong ngắn hạn, nhưng khó bùng nổ.

Ngược lại, các nước châu Á vẫn phát triển với tỉ lệ đô thị hóa cao. Tại đây, người dùng có nhu cầu mua mới. Theo đại diện một đơn vị bán lẻ gia dụng trong nước, dư địa thiết bị tại Việt Nam vẫn còn, khi nhóm gia đình có điều hòa nhiệt độ hay máy giặt chưa quá 50%.

Tính đến năm 2024, APAC (Châu Á - Thái Bình Dương) chiếm 44,6% tổng thị phần toàn cầu, bỏ xa khu vực Bắc Mỹ (khoảng 32,58%), theo Grand View Research.

Đồ gia dụng thiết kế riêng cho người châu Á LG tối ưu hóa thiết bị nhằm phục vụ khách hàng tại khu vực châu Á, nơi dẫn đầu doanh thu toàn cầu tại mảng gia dụng.

Sản phẩm cho từng thị trường

Tại InnoFest 2026, LG trình diễn loạt thiết bị gia dụng mới. Phần lớn trong số này đã được giới thiệu lần đầu ở CES. Đặc biệt, hãng chuyển đổi, tinh chỉnh một số model để phục vụ nhu cầu của từng thị trường tại châu Á. Điều này thể hiện tầm quan trọng của khu vực rong chiến lược kinh doanh của tập đoàn điện tử.

Ví dụ, dòng sản phẩm WashTower ( tháp giặt sấy 2 trong 1) ngoài phiên bản 24 và 26 inch trước đó, có thêm model 25 inch, được tối ưu cho các nước châu Á. Hãng tạo ra kích thước này khi nghiên cứu thói quen giặt giũ của khách hàng tại thị trường, cùng bố trí ban công để đưa ra thiết kế phù hợp, đảm bảo công năng.

Máy rửa chén, tủ lạnh được thiết kế cho người dùng châu Á.

Model tủ lạnh mới được nâng cấp bản lề kiểu mới để bố trí âm tường. Hãng áp dụng đồng thời kiểu thiết kế này cho nhiều model. Trang bị được áp dụng sau quá trình nghiên cứu, cho thấy xu hướng bố trí nội thất mới ở châu Á đang ưu tiên phong cách tối giản. Căn nhà hiện đại thường ít chi tiết, việc đưa tủ lạnh âm vào tường, tủ giúp đồng bộ thiết kế chung.

Trước đó, sản phẩm máy rửa chén của hãng Hàn Quốc cũng được tối ưu hóa cho bữa ăn người Á Đông. Không giống các hãng châu Âu thường thiết kế cho những bữa ăn nhiều muỗng, nĩa, đĩa, LG cung cấp nhiều không gian bên trong để đặt nồi chảo lớn và chén ăn cơm. Tay bơm áp lực lớn giúp xử lý sạch bề mặt sâu khi kết hợp với giải pháp bơm bọt khí và hơi nước nóng.

Tầm quan trọng của thị trường Việt Nam

LG là một trong những doanh nghiệp điện máy nước ngoài đầu tiên xây dựng nhà máy tại Việt Nam vào năm 1995. Ngoài mặt hàng gia dụng, hãng này sản xuất linh kiện ôtô, điện thoại tại Hải Phòng. Họ có trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng.

“Tầm quan trọng của thị trường Việt Nam ở khu vực Châu Á tôi không cần phải nhắc lại. Về mặt đầu tư, quy mô của LG vào Việt Nam trên tất cả lĩnh vực từ sản xuất, R&D, bán hàng, là lớn nhất ở cấp độ tập đoàn.

Về khía cạnh sản phẩm, những model chúng tôi tự hào nhất, đều ra mắt tại Việt Nam đầu tiên”, ông Jaeseung Kim, CEO LG khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ.

Ông Jaeseung Kim, CEO LG khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo lãnh đạo LG, người dùng trong nước nhạy cảm với công nghệ mới. Các giải pháp như tủ lạnh nhiều cánh nhận được sự yêu thích và doanh số lớn từ khi ra mắt. Đồng thời, sức mua tại Việt Nam trở thành chỉ dấu cho nhà sản xuất về nhu cầu tại các quốc gia khác trong khu vực.

Mặt khác, ông Kim cũng thừa nhận sự nổi lên của đối thủ từ Trung Quốc, cạnh tranh với LG ở nhiều mảng kinh doanh chiến lược. Chính sách thương hiệu kép, làm mới vòng đời thiết bị liên tục khiến hãng Hàn Quốc phải điều chỉnh cách phát triển và ra mắt sản phẩm.

“Trong quá khứ, chúng tôi duy trì vòng đời sản phẩm dài, 2-3 năm ra mắt một lần. Gần đây, khi các thương hiệu Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài, vũ khí chủ lực của họ chính là biến sản phẩm gia dụng thành dạng FMCG (Hàng tiêu dùng nhanh) như bạn vừa nói, đẩy nhanh chu kỳ giới thiệu sản phẩm mới xuống còn 1 năm, thậm chí 6 tháng.

Do đó, LG không thể cứ khăng khăng giữ nguyên chu kỳ 2 năm được nữa”, ông Jaeseung Kim chia sẻ với Tri Thức - Znews.