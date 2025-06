Thị trường thịt heo đang trong tay ai?

Những năm qua, C.P. là công ty giữ vị trí dẫn đầu ngành thực phẩm từ thịt heo tại Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường cũng đang có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước.

Nhiều doanh nghiệp trong nước đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với C.P. trong mảng chăn nuôi và chế biến thịt heo. Ảnh: T.L.

Cáo buộc của ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) về việc Công ty C.P. Việt Nam trà trộn thịt heo bệnh, thịt gà bệnh bán ra thị trường đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thông tin này đặc biệt được quan tâm bởi C.P. chính là công ty dẫn đầu ngành thực phẩm từ thịt heo tại Việt Nam, chiếm thị phần khoảng 18% vào năm 2022 theo ước tính của Kirin Capital. Dù chưa có đơn vị nào đưa ra các cập nhật mới hơn về thị phần thịt heo Việt Nam, C.P. vẫn được xem là thương hiệu cung cấp thịt heo có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường Việt Nam.

Đối tác của hầu hết chuỗi siêu thị lớn

Với chuỗi sản xuất khép kín và sản phẩm đa dạng, sản phẩm thịt của C.P. gần như hiện diện khắp nơi, chiếm vị trí nổi bật. Công ty thành viên của tập đoàn Thái Lan sở hữu danh mục sản phẩm bao gồm thịt tươi, xúc xích, đồ hộp. Không chỉ giới hạn trong các sản phẩm thịt heo, thương hiệu này còn cung cấp các mặt hàng liên quan đến gia cầm và hải sản.

Đối tác phân phối sản phẩm thịt của doanh nghiệp bao gồm hầu hết chuỗi siêu thị lớn như Co.op Mart, Go!, Tops Market, Bách Hóa Xanh, Kingfood Mart, Lotte Mart, Aeon, MM Mega Market, Emart...

Ngoài ra, C.P. còn tự vận hành 3 chuỗi cửa hàng tại Việt Nam là C.P Fresh Shop, C.P Fresh Mart và Five Star. Trong đó, cả hai thương hiệu Fresh Shop và Fresh Mart có khoảng 100 cửa hàng, chuyên bán thịt tươi sống và thực phẩm chế biến; còn thương hiệu gà rán Five Star có khoảng 1.000 cửa hàng trên toàn quốc.

C.P. có nhiều sản phẩm bao gồm thịt tươi, xúc xích, đồ đóng hộp. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Trong mảng chế biến thực phẩm, C.P. Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ trong khoảng 10 năm trở lại đây. Hiện công ty có 2 nhà máy chế biến thủy sản đặt tại TP Huế và tỉnh Bến Tre; cùng 7 nhà máy chế biến thịt tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Phước và TP.HCM.

Đặc biệt, nhà máy CPV Food tại Bình Phước - được khánh thành vào tháng 12/2020 với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD - đã chính thức đi vào hoạt động và có lô gà xuất khẩu đầu tiên ngay trong năm 2020. Đây được xem là bước ngoặt đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia sản xuất thực phẩm từ gia cầm hàng đầu thế giới.

"Việt Nam sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất của chúng tôi trong nhiều năm tới nhờ nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và dân số đông", ông Prasit Boondoungprasert, Giám đốc điều hành C.P. Foods nói với Bloomberg hồi tháng 3 khi chia sẻ về kế hoạch niêm yết chi nhánh kinh doanh tại Việt Nam.

Thực tế, Việt Nam chính là thị trường nước ngoài đóng góp lớn nhất vào doanh thu của C.P. Foods năm ngoái, chiếm khoảng 21% với doanh thu 122 tỷ baht (khoảng 3,6 tỷ USD ). Trong khi đó, Trung Quốc chỉ đứng thứ hai với khoảng 6% tổng doanh thu.

Nhờ sự phục hồi của mảng kinh doanh thịt heo tại Việt Nam và Trung Quốc, C.P. Foods đã đạt mức lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2020.

Công ty đặt mục tiêu tăng tổng doanh thu từ 5% đến 8% trong năm 2025, đồng thời kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng nhờ sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh tại nước ngoài, đặc biệt tại Việt Nam và Trung Quốc.

Báo cáo tài chính quý I/2025 ghi nhận thị trường Việt Nam vẫn tiếp tục đóng góp lớn cho tập đoàn này khi mang về hơn 27,6 tỷ baht doanh thu (khoảng 812 triệu USD ), chiếm 19% tổng doanh thu quý của tập đoàn Thái Lan.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh với C.P.

Với quy mô và tốc độ tăng trưởng hiện tại, C.P. Việt Nam vượt trội nhiều doanh nghiệp chăn nuôi, thực phẩm nội địa cùng ngành. Tuy nhiên, các "đại gia" Việt cũng đang đầu tư rất mạnh mẽ cho lĩnh vực kinh doanh này.

Masan MEATLife đã tạo ra bước đột phá trong ngành bằng việc phát triển thịt mát thương hiệu MeatDeli với tiêu chuẩn châu Âu, đồng thời sở hữu chuỗi phân phối mạnh mẽ thông qua WinMart và WinMart+.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang là đối thủ của C.P. trong mảng thịt heo. Ảnh: MSN.

Doanh thu thuần của doanh nghiệp này trong quý I/2025 đạt hơn 2.000 tỷ đồng (+20%), lợi nhuận gộp hơn 571 tỷ đồng (+43%). Masan MEATLife cho biết đã lãi ròng gần 116 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm nay, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 47 tỷ đồng .

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam - đại gia chăn nuôi heo phía Bắc - cũng là một trong những doanh nghiệp chiếm thị phần lớn trong mảng chăn nuôi và chế biến thịt heo. Trong 5 năm gần nhất, doanh thu bình quân của Dabaco đều đạt trên 10.000 tỷ đồng /năm, trong đó mảng bán heo chiếm tỷ trọng lớn.

Trong quý đầu năm nay, Dabaco ghi nhận hơn 3.600 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Như So báo lãi ròng hơn 508 tỷ đồng , gấp gần 7 lần so với cùng kỳ.

Dabaco cho biết nguyên nhân chính thúc đẩy lợi nhuận tăng vọt là do tình hình dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát hiệu quả, giúp công ty và người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cũng là doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi theo mô hình 3F, Dabaco hiện có quy mô đàn heo nái khoảng 46.400 con (bao gồm cả các trang trại liên kết), với sản lượng heo con đạt trên 1 triệu con/năm.

Tương tự, BAF Việt Nam cũng là một "đại gia" trong mảng chăn nuôi và chế biến thịt heo với doanh thu trên 10.000 tỷ đồng từ trước những năm 2021. Trong 3-4 năm trở lại doanh, dù ghi nhận doanh thu sụt giảm, bình quân hàng năm BAF Việt Nam vẫn ghi nhận 5.000- 7.000 tỷ đồng doanh thu.

Trong quý đầu năm nay, công ty đã đạt doanh thu 1.123 tỷ đồng . Lãi ròng của BAF theo đó đạt hơn 133 tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là nhờ giá thịt heo trong thời gian này duy trì ở mức cao, sản lượng heo của công ty đạt hơn 160.000 con (tăng khoảng 60% so với cùng kỳ) và giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi ổn định.

BAF hiện phân phối heo thông qua các kênh bán sỉ cùng chuỗi Modern Trade có 60 cửa hàng Siba Food và hơn 300 Meat Shop tại 12 tỉnh thành khắp cả nước. Sản phẩm của thương hiệu cũng lên kệ tại chuỗi hệ thống siêu thị Big C, Go! và Tops Market Việt Nam, chuỗi các cửa hàng AEON MaxValu...

Cũng chiếm thị phần thịt heo đáng kể là Vissan. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, kết quả kinh doanh của Vissan ghi nhận xu hướng sụt giảm. Năm 2024, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 3.180 tỷ đồng , giảm gần 6% so với năm liền trước.

Quý I/2025, doanh thu Vissan đạt khoảng 900 tỷ đồng , hoàn thành 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế quý đầu năm cũng giảm mạnh gần 36%, chỉ đạt 19 tỷ đồng .

GreenFeed cũng là thương hiệu thịt heo đã tạo được dấu ấn trên thị trường. Trong năm ngoái, công ty này bất ngờ thu về khoản lãi sau thuế lên tới 2.106 tỷ đồng , tăng 382% so với năm 2023 và là mức kỷ lục của công ty. Khoản lãi đột biến đã đưa GreenFeed vượt qua hàng loạt “ông lớn” chăn nuôi như Dabaco ( 769 tỷ đồng ), Nông nghiệp Hòa Phát ( 1.031 tỷ đồng ) hay BAF Việt Nam ( 319 tỷ đồng ) năm 2024.

Năm 2018, doanh nghiệp này ra mắt thương hiệu thịt và các sản phẩm từ thịt heo G, được phân phối qua các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm lớn như Co.op Mart, Bách Hóa Xanh, Tops Market, Kingfoodmart... và chuỗi hệ thống bán lẻ tự phát triển G Kitchen. Đến nay, chuỗi bán lẻ thịt heo này có 20 cửa hàng tại TP.HCM - thu hẹp phần lớn so với con số 95 cửa hàng hồi 3/2022.