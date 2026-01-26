Thị trưởng Philippines thoát đòn tấn công bằng súng chống tăng

Cảnh sát Philippines đang điều tra khả năng nhóm tấn công thị trưởng thị trấn Shariff Aguak là những sát thủ được thuê để gây án.

Chiếc xe chống đạn chở Thị trưởng Akmad Ampatuan bị hư hại sau đòn phục kích bằng súng chống tăng sáng 25/1. Ảnh: Inquirer.

Ngày 26/1, theo thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Philippines, ông Akmad Ampatuan, thị trưởng thị trấn Shariff Aguak, tỉnh Maguindanao del Sur, đã sống sót sau đòn phục kích bằng súng chống tăng nhằm vào xe hơi chở ông.

Vụ phục kích xảy ra khoảng 6h30 sáng 25/1 trên tuyến đường ở khu Barangay Poblacion thuộc thị trấn Shariff Aguak. Theo trợ lý của thị trưởng, ông Ampatuan an toàn, nhưng hai nhân viên an ninh của ông bị thương nhẹ.

Theo Rappler, trong buổi họp báo ngày 26/1, thị trưởng Akmad Ampatuan kêu gọi chính phủ tăng cường bảo vệ đối với ông. “Chuyện này không thể lặp lại. Một vũ khí như RPG không phải thứ người bình thường có thể sử dụng. Đây là hành động có tổ chức và có tính chuyên nghiệp”, ông Ampatuan nói, thể hiện sự sửng sốt trước hỏa lực được sử dụng trong vụ tấn công.

“Tôi không sợ. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Tôi có đức tin để đối diện với mọi thử thách”, ông Ampatuan nói thêm. Hiện tại lực lượng an ninh tại Maguindanao del Sur đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Đây là vụ ám sát thứ 4 nhằm vào ông Ampatuan. Tháng 12/2014, khi còn là phó thị trưởng, ông sống sót trải qua một vụ phục kích ở thị trấn Guindulungan khiến hai vệ sĩ thiệt mạng. Trước đó, vào năm 2019, ông bị thương trong một vụ tấn công khác tại Shariff Aguak, vụ việc khiến hai nhân viên an ninh tử vong. Một âm mưu ám sát nữa từng nhằm vào ông hồi năm 2010.

Chỉ vài giờ sau vụ tấn công, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của nhóm nghi phạm. Sau cuộc đấu súng, 3 nghi phạm bị bắn hạ. Nghi phạm thứ 4 - người điều khiển chiếc xe chở băng nhóm gây án - vẫn đang bỏ trốn. Cảnh sát đã thu giữ được nhiều vũ khí hạng nặng.

Theo cảnh sát, vào thời điểm bị tấn công, ông Ampatuan đang trở về nhà sau khi dự lễ tại một nhà thờ. Các đối tượng đi trên một xe minivan đã phục kích đoàn gồm hai xe hơi có chở thị trưởng Ampatuan.

Chuẩn tướng Randulf Tuaño, Cục trưởng Cục Thông tin công cộng, cho hay một tổ điều tra đặc biệt đã được thành lập để điều tra làm rõ về vụ phục kích.

Trong nhóm 4 nghi phạm, kẻ cầm đầu được nhận diện là một nhân vật đã có nhiều tiền án, thường được nhắc đến với biệt danh Raprap. Đây chính là người đã khai hỏa đạn chống tăng tấn công xe chở thị trưởng Ampatuan. Ba nghi phạm còn lại là chú ruột, anh họ và một người anh em ruột của Raprap.

Raprap từng bị truy nã 3 lần liên quan đến các cáo buộc giết người, cướp có tổ chức và vi phạm lệnh cấm mang súng trong thời gian bầu cử.

Xe chở thị trưởng Philippines bị phục kích bằng súng chống tăng Cảnh sát Philippines đang điều tra khả năng nhóm tấn công thị trưởng thị trấn Shariff Aguak là những sát thủ được thuê để gây án.