Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Phà chở hơn 350 người bị chìm ở Philippines

  • Thứ hai, 26/1/2026 08:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một chiếc phà chở hơn 350 người đã bị chìm gần một hòn đảo ở miền Nam Philippines rạng sáng 26/1. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống ít nhất 244 hành khách và tìm thấy 15 thi thể, 28 người vẫn mất tích.

Theo thông tin từ giới chức, chiếc phà gặp nạn là M/V Trisha Kerstin 3, phà chở hàng và hành khách chạy tuyến liên đảo, xuất phát từ thành phố cảng Zamboanga đến đảo Jolo (tỉnh Sulu) với 332 hành khách và 27 thuyền viên. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, con tàu nhiều khả năng gặp trục trặc kỹ thuật và bị chìm sau nửa đêm.

Sự cố xảy ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cách làng đảo Baluk-baluk thuộc tỉnh Basilan khoảng một hải lý (gần 2 km). Nhiều người sống sót ban đầu được đưa vào bờ tại Basilan, Tư lệnh bảo vệ bờ biển Romel Dua cho biết với hãng AP.

Các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân, cùng máy bay trinh sát, trực thăng Black Hawk của không quân và nhiều tàu cá địa phương đã được huy động tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn ngoài khơi Basilan.

Thống đốc tỉnh Basilan Mujiv Hataman cho hay, các hành khách và hai thi thể đã được đưa về Isabela, thủ phủ của tỉnh. “Hiện có 37 người được tiếp nhận tại cầu cảng ở đây. Đáng tiếc là hai người đã tử vong,” ông Hataman nói từ cảng Isabela.

Lực lượng bảo vệ bờ biển xác nhận đã cứu được 244 hành khách và tìm thấy 5 thi thể.

Philippines anh 1

Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được triển khai tại cảng thành phố Isabela, tỉnh Basilan, Philippines vào ngày 26/1/2026. Ảnh: Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines - Văn phòng Khu vực IX.

Nguyên nhân khiến phà bị chìm hiện chưa được xác định và sẽ được điều tra. Ông Dua cho biết con tàu đã được kiểm tra an toàn trước khi rời cảng Zamboanga và không có dấu hiệu chở quá tải.

Tai nạn đường biển xảy ra khá thường xuyên tại quốc đảo Philippines do thời tiết xấu, tàu thuyền xuống cấp, tình trạng quá tải và việc thực thi các quy định an toàn còn hạn chế, đặc biệt tại các địa phương xa xôi.

Thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử thời bình từng xảy ra vào tháng 12/1987, khi phà Dona Paz va chạm với một tàu chở nhiên liệu ở miền Trung Philippines, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng.

Phà Hàn Quốc mắc cạn vì người lái mải dùng điện thoại

Một chiếc phà chở 267 người đã mắc cạn ngoài khơi tây nam Hàn Quốc sau khi sĩ quan điều khiển mất tập trung vì dùng điện thoại. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn.

14:59 20/11/2025

Phà chở 65 người chìm ngoài khơi Indonesia

Lực lượng cứu nạn Indonesia đang khẩn trương tìm kiếm 43 người mất tích sau khi một chiếc phà chở 65 người bị chìm trong đêm giữa vùng biển động gần đảo du lịch Bali.

08:55 3/7/2025

Hàng loạt người tháo chạy khỏi Santorini

Người dân Santorini và khách du lịch đang tìm cách rời khỏi hòn đảo du lịch nổi tiếng của Hy Lạp bằng phà và máy bay sau một loạt cơn rung lắc, động đất nhẹ.

13:14 4/2/2025

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Philippines Philippines Philippines Trisha Kerstin 3 thiệt mạng mất tích thuyền viên

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

Đọc tiếp

Amazon chi 'khung', phim de nhat phu nhan Melania Trump van e khach hinh anh

Amazon chi 'khủng', phim đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫn ế khách

19 phút trước 10:17 26/1/2026

0

CNN đánh giá Đệ nhất phu nhân Melania Trump và hãng phim Amazon MGM Studios sẽ đối mặt với thử thách đầy cam go trong tuần này với sự ra mắt của bộ phim tài liệu "Melania": Liệu khoản đầu tư hàng triệu USD có mang lại lợi nhuận?

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý