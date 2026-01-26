Phà chở hơn 350 người bị chìm ở Philippines

Một chiếc phà chở hơn 350 người đã bị chìm gần một hòn đảo ở miền Nam Philippines rạng sáng 26/1. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống ít nhất 244 hành khách và tìm thấy 15 thi thể, 28 người vẫn mất tích.

Theo thông tin từ giới chức, chiếc phà gặp nạn là M/V Trisha Kerstin 3, phà chở hàng và hành khách chạy tuyến liên đảo, xuất phát từ thành phố cảng Zamboanga đến đảo Jolo (tỉnh Sulu) với 332 hành khách và 27 thuyền viên. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, con tàu nhiều khả năng gặp trục trặc kỹ thuật và bị chìm sau nửa đêm.

Sự cố xảy ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cách làng đảo Baluk-baluk thuộc tỉnh Basilan khoảng một hải lý (gần 2 km). Nhiều người sống sót ban đầu được đưa vào bờ tại Basilan, Tư lệnh bảo vệ bờ biển Romel Dua cho biết với hãng AP.

Các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân, cùng máy bay trinh sát, trực thăng Black Hawk của không quân và nhiều tàu cá địa phương đã được huy động tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn ngoài khơi Basilan.

Thống đốc tỉnh Basilan Mujiv Hataman cho hay, các hành khách và hai thi thể đã được đưa về Isabela, thủ phủ của tỉnh. “Hiện có 37 người được tiếp nhận tại cầu cảng ở đây. Đáng tiếc là hai người đã tử vong,” ông Hataman nói từ cảng Isabela.

Lực lượng bảo vệ bờ biển xác nhận đã cứu được 244 hành khách và tìm thấy 5 thi thể.

Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ đang được triển khai tại cảng thành phố Isabela, tỉnh Basilan, Philippines vào ngày 26/1/2026. Ảnh: Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines - Văn phòng Khu vực IX.

Nguyên nhân khiến phà bị chìm hiện chưa được xác định và sẽ được điều tra. Ông Dua cho biết con tàu đã được kiểm tra an toàn trước khi rời cảng Zamboanga và không có dấu hiệu chở quá tải.

Tai nạn đường biển xảy ra khá thường xuyên tại quốc đảo Philippines do thời tiết xấu, tàu thuyền xuống cấp, tình trạng quá tải và việc thực thi các quy định an toàn còn hạn chế, đặc biệt tại các địa phương xa xôi.

Thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử thời bình từng xảy ra vào tháng 12/1987, khi phà Dona Paz va chạm với một tàu chở nhiên liệu ở miền Trung Philippines, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng.