Sạt lở 'núi' rác tại Philippines, hàng chục người mất tích

Một "núi" rác khổng lồ tại bãi tập kết ở làng Binaliw, thành phố Cebu bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 1 công nhân thiệt mạng, nhiều người bị thương và hàng chục người hiện vẫn mất tích.

Ảnh chụp từ trên cao khu vực bãi rác Binaliw bị sập ngày 8 /1. Ảnh: cebudailynews

Cảnh sát Philippines ngày 9/1 cho biết một vụ sạt lở rác nghiêm trọng vừa xảy ra tại cơ sở phân loại chất thải ở thành phố Cebu, miền Trung Philippines, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Sự việc xảy ra ngày 8/1 khi một "núi" rác khổng lồ tại bãi tập kết ở làng Binaliw, thành phố Cebu bất ngờ đổ sập, chôn vùi nhiều công nhân đang làm việc bên dưới.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm tại hiện trường để giải cứu những người bị kẹt trong đống đổ nát.

Theo Chuẩn tướng Roderick Maranan, Giám đốc cảnh sát khu vực, cơ quan chức năng nước này vẫn đang xác định liệu có nhà dân nào ở lân cận bị ảnh hưởng hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng Philippines chưa thể đưa ra con số chính xác về số nạn nhân trong vụ việc.

Phía cảnh sát cho biết đã có 1 nữ công nhân thiệt mạng, 7 người bị thương và 27 người hiện còn mất tích. Trong khi đó, theo Thị trưởng Cebu, ông Nestor Archival, 12 người đã được cứu sống, song số người mất tích lên tới 38 người.

Thị trưởng Nestor Archival cho biết đã huy động lực lượng phản ứng nhanh tham gia công tác tìm kiếm và cứu nạn. Ông cam kết sẽ hỗ trợ tận tình cho gia đình các nạn nhân.

Cơ sở quản lý chất thải này có tổng cộng 110 nhân viên. Trong ngày 9/1, chính quyền thành phố và ban quản lý cơ sở đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xử lý hậu quả và đánh giá mức độ thiệt hại.