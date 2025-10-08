Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng

Quyết định có hiệu lực từ 21/9/2026, với một đợt rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026 để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu mà FTSE Russell đưa ra.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiến lên thị trường Mới nổi Thứ cấp. Ảnh: Phương Lâm.

Rạng sáng ngày 8/10, FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Trong đó, chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp,

Theo FTSE, Việt Nam đã được xếp vào nhóm thị trường Cận biên (Frontier Market) và đã được đưa vào danh sách theo dõi từ tháng 9/2018 để xem xét khả năng nâng hạng lên thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Trước đây, Việt Nam chưa đáp ứng được 2 tiêu chí gồm “Chu kỳ thanh toán (DvP)” và “Chi phí phát sinh từ các giao dịch lỗi”, cả hai đều bị đánh giá ở mức “hạn chế”. Tuy nhiên, vào tháng 11/2024, cơ quan quản lý thị trường Việt Nam đã triển khai mô hình không yêu cầu ký quỹ trước (non-prefunding - NPF), cho phép các công ty chứng khoán trong nước được cấp vốn tạm thời cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) khi thực hiện lệnh mua chứng khoán. Điều này đã xóa bỏ yêu cầu ký quỹ trước đối với các FII. Ngoài ra, một quy trình xử lý giao dịch lỗi chính thức cũng đã được thiết lập.

Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (Index Governance Board - IGB) ghi nhận những tiến bộ đáng kể mà cơ quan quản lý thị trường Việt Nam đã đạt được và xác nhận rằng Việt Nam hiện đáp ứng toàn bộ các tiêu chí của nhóm “thị trường Mới nổi Thứ cấp” theo Khung phân loại quốc gia cổ phiếu FTSE Equity Country Classification Framework.

Tuy vậy, IGB cũng lưu ý phản hồi từ các Ủy ban Tư vấn của FTSE Russell liên quan đến tình trạng hạn chế tiếp cận các công ty môi giới toàn cầu khi giao dịch tại Việt Nam. Dù việc giao dịch thông qua các môi giới toàn cầu không phải là điều kiện bắt buộc để đạt chuẩn “thị trường Mới nổi Thứ cấp”, IGB cho rằng nhà đầu tư cần có khả năng tái lập chỉ số theo nguyên tắc thứ hai trong Tuyên bố Nguyên tắc.

Do tầm quan trọng của vấn đề này, IGB xác định việc cải thiện khả năng tiếp cận môi giới toàn cầu là điều kiện then chốt để tiến trình nâng hạng được triển khai. FTSE Russell ghi nhận nỗ lực liên tục của cơ quan quản lý Việt Nam trong việc xây dựng mô hình cho phép FII có thể giao dịch trực tiếp với môi giới toàn cầu như đối tác trung gian. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ đưa chuẩn mực thị trường Việt Nam tiệm cận thông lệ quốc tế, giảm rủi ro đối tác và tăng niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài thông qua mối quan hệ với các trung gian uy tín.

Vì vậy, Hội đồng IGB chính thức xác nhận và công bố việc nâng hạng Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, với điều kiện sẽ có một đợt rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Đợt rà soát này nhằm đánh giá xem Việt Nam đã đạt đủ tiến triển trong việc mở rộng khả năng giao dịch qua các môi giới toàn cầu hay chưa.

Việc nâng hạng sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. FTSE Russell cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, đồng thời hoan nghênh các phản hồi từ các bên liên quan trước kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 để đảm bảo quá trình nâng hạng có thể diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 9/2026.

Thông tin xác nhận chi tiết và kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn sẽ được công bố trong thông báo tháng 3/2026, sau khi FTSE Russell tham vấn các Ủy ban Tư vấn và các thành viên thị trường.