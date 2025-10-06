Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thi thể người phụ nữ trượt chân xuống thác khi vào rẫy cùng chồng

  • Thứ hai, 6/10/2025 18:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi nghỉ trưa tại chòi, không thấy vợ đâu, ông T. đi tìm thì chỉ thấy đôi dép bên dòng thác, người chồng đã trình cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 6/10, UBND xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) thông tin, sau hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, vào 9h sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng và xã Bảo Lâm 3 tìm thấy thi thể bà Ng.T.T.Tr (39 tuổi, ngụ tại xã Lagi, Lâm Đồng) bị trượt chân rơi xuống thác đầu nguồn hồ Hàm Thuận – Đa Mi vào ngày 4/10.

Thi the Lam Dong anh 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể bà Tr.. Ảnh: K.P.

Trước đó, vào tối 4/10, chính quyền địa phương, Công an xã Bảo Lâm 3 tiếp nhận tin báo về việc bà Tr mất tích nghi do rơi xuống một dòng thác cuối nguồn Thủy điện VRG (xã Bảo Lâm 3). Dòng thác này đổ ra hồ Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi.

Thông tin, từ người nhà nạn nhân, vào sáng cùng ngày, bà Tr. cùng chồng vào thăm vườn rồi nghỉ trưa tại chòi. Đến chiều cùng ngày, ông T. chồng bà Tr. không thấy vợ nên đi tìm thì phát hiện đôi dép của vợ gần dòng thác nói trên. Nghi chuyện chẳng lành với vợ, nên ông T. đã trình cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 24 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên do dòng thác chảy xiết, nước sâu gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Sáng 6/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bà Tr. cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km hướng ra lòng hồ Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, chính quyền và cơ quan chức năng đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà trọ ở Gia Lai

Ngửi thấy mùi hôi thối từ ngôi nhà trong khu vực, người dân phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) phá cửa, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

16:16 2/10/2025

Phát hiện thi thể phân hủy trong lô cốt

Thi thể người đàn ông đang phân hủy được nhân viên điện lực phát hiện trong lô cốt bỏ hoang ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

18:01 30/9/2025

Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 4 ngày vào rừng mất tích

Thi thể ông Ngô Minh Th. vừa được lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tìm thấy sau 4 ngày mất tích khi cùng bạn vào rừng tìm tổ ong.

21:00 29/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/tim-thay-thi-the-nguoi-phu-nu-truot-chan-xuong-thac-khi-vao-ray-cung-chong-ar969520.html

Thiên Trang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thi thể Lâm Đồng Thi thể phụ nữ Đi rẫy cùng chồng Thi thể dưới thác Thi thể Lâm Đồng Tìm thấy thi thể

    Đọc tiếp

    Uy ban Kiem tra Trung uong co them 4 uy vien hinh anh

    Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thêm 4 ủy viên

    54 phút trước 19:28 6/10/2025

    0

    Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Phúc, Trịnh Thế Bình và Trần Quốc Bình.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý