Thi thể người đàn ông nổi trên sông ở Huế sau 3 ngày rời nhà

Sau 3 ngày rời nhà, một người đàn ông trung niên được phát hiện tử vong, thi thể nổi trên sông An Cựu (TP Huế). Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được điều tra, làm rõ.

Ngày 11/8, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông An Cựu, đoạn trước một căn nhà trên đường Phan Đình Phùng (phường Thuận Hóa, TP Huế) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể người đàn ông được đưa tạm vào bờ sau khi người dân phát hiện nổi trên sông An Cựu.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Hóa đã có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,68 m, mặc quần jean màu xanh, áo jean tay ngắn cùng màu, mang giày da đen kiểu giày lười không dây.

Vào trưa hôm nay, một người đàn ông trú trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) đã đến nhận là anh ruột của nạn nhân và làm thủ tục đưa thi thể về nhà an táng. Theo người anh ruột cho biết, nạn nhân sinh năm 1966, sống một mình và đã đi lạc suốt 3 ngày trước khi được phát hiện tử vong.