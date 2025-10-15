Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thi thể nam giới nổi trên sông ở Huế, áo có chữ 'TeamViewer'

Lực lượng chức năng ở Huế xác định thi thể nổi trên sông là nam giới khoảng 25 - 30 tuổi, mặc áo thun có chữ "TeamViewer".

UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết đang làm các thủ tục mai táng thi thể nam giới được phát hiện nổi trên sông do chưa xác định được nhân thân.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ, phục vụ công tác khám nghiệm. Ảnh: Nhật Hoàng.

Khoảng 15h50 ngày 14/10, anh Nguyễn T. (SN 1964, trú tại phường Phú Xuân) đi qua cầu Bãi Dâu thì phát hiện một thi thể nổi trên sông nên trình báo công an. Công an phường Phú Xuân phối hợp các đơn vị liên quan tiến tổ chức vớt, khám nghiệm tử thi.

Kết quả ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7 m, mặc quần đùi thun đen có sọc trắng, áo thun có chữ "TeamViewer", không có dấu hiệu chấn thương.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng hơn 3 ngày. Công an phường Phú Xuân hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao thi thể cho UBND phường Phú Xuân mai táng theo quy định.

Cùng ngày, Đội CSGT đường sắt số 1 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ va chạm khiến người đàn ông tử vong.

Hiện trường người đàn ông tử nạn sau khi va chạm với tài SE20. Ảnh: HN.

Khoảng 21h55 ngày 14/10, tại Km633+500, đoạn qua địa phận Quảng Trị - Đông Hà, tàu SE20 (đầu máy D19E-920) do lái tàu N.V.M. điều khiển, di chuyển theo hướng Đà Nẵng - Hà Nội va chạm với một người đàn ông đang nằm trên đường ray.

Nạn nhân là anh N.C. (SN 1975, trú tại khu phố 2, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), tử vong tại chỗ. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, nghi vấn nạn nhân tự tử.

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Bé TP.HCM

Thi thể nam giới khoảng 35-40 tuổi được phát hiện trôi trên sông Bé, đoạn cầu gãy thuộc xã Phước Hòa, TP.HCM. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

18:26 8/10/2025

Phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà trọ ở Gia Lai

Ngửi thấy mùi hôi thối từ ngôi nhà trong khu vực, người dân phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) phá cửa, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

16:16 2/10/2025

Phát hiện thi thể phân hủy trong lô cốt

Thi thể người đàn ông đang phân hủy được nhân viên điện lực phát hiện trong lô cốt bỏ hoang ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

18:01 30/9/2025

Nguyễn Vương/VTC News

