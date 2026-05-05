Thêm Văn Phú, T&T rút khỏi dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trong văn bản mới nhất trình UBND TP Hà Nội, Văn Phú và T&T Group không còn được nhắc đến trong liên danh nhà đầu tư dự án.

Liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát vừa có văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư lần này đã không còn Văn Phú và T&T Group. Trước đó, MIK Group cũng đã đã rút khỏi liên danh và cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh.

Tại văn bản này, Đại Quang Minh là đại diện cho liên danh cùng Thaco và Hòa Phát. Liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073 ha. Trong đó, 11 khu đất với diện tích hơn 2.800 ha là đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án.

Cũng theo liên danh nhà đầu tư, giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng trong khi tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng , tức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng . Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265 ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

STT Các khu đất đối ứng Địa điểm Diện tích (ha) 1 Khu đất phát triển đô thị số 1 Xã Mê Linh - Thiên Lộc 519,77 2 Khu đất phát triển đô thị số 2 Xã Vĩnh Thanh, xã Đông Anh 142,21 3 Khu đất phát triển đô thị số 3 Phường Bồ Đề 18,00 4 Khu đất phát triển đô thị số 4 Xã Bát Tràng 165,42 5 Khu đất phát triển đô thị số 5 Xã Bát Tràng 438,55 6 Khu đất phát triển đô thị số 6 Phường Thượng Cát 68,34 7 Khu đất phát triển đô thị số 7 Phường Hồng Hà 512,65 8 Khu đất phát triển đô thị số 8 Phường Lĩnh Nam 196,66 9 Dự án Khu đô thị định cư Lĩnh Nam Phường Lĩnh Nam 180,55 10 Khu đất phát triển đô thị số 10 Xã Thanh Trì - Xã Nam Phù 330,25 11 Khu đất phát triển đô thị số 11 Xã Nam Phù - Xã Hồng Vân 233,58 12 Khu đất phát triển đô thị số 12 Xã Ô Diên - Xã Liên Minh - Xã Đan Phượng 2.265 Tổng cộng 5.073,43

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.418 ha, bao gồm trục đại lộ cảnh quan dài khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.504 ha; các khu đất phát triển đô thị khoảng 3.297 ha; đất mặt nước khoảng 3.447 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 256 ha và các khu đất khác khoảng 914 ha.

Dự án được kỳ vọng hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội và biểu trưng cho Hà Nội.

Theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai giai đoạn 2026-2038, chia thành 3 giai đoạn.

Từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ hoàn thành dự án thành phần Trục cảnh quan hữu Hồng (dự án thành phần 1), công viên tại bãi sông phường Hồng Hà (dự án thành phần 11), khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam (dự án thành phần 17).

Giai đoạn này sẽ triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan tả Hồng (dự án thành phần 2), công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15).

Giai đoạn 2030-2035, chủ đầu tư sẽ hoàn thành dự án khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan tả Hồng (dự án thành phần 2) công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15); tiếp tục triển khai các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13.

Giai đoạn 2035-2038, chủ đầu tư sẽ hoàn thành các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13 và quyết toán dự án.

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư. Hồ sơ do liên danh nhà đầu tư lập và đã được gửi tới UBND TP Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan để xem xét theo quy định. Các nội dung về tổng mức đầu tư, cơ cấu chi phí, phương án tài chính và quỹ đất đối ứng sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trong quá trình thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.