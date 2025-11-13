Thêm tiền đạo đòi rời Real

Sau Endrick, đến lượt Goncalo Garcia cũng muốn rời Bernabeu để tìm cơ hội ra sân thường xuyên.

Gonzalo Garcia bị đày ải trên ghế dự bị.

Sau khi Endrick chuẩn bị gia nhập Lyon, tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia được cho là đã yêu cầu ra đi nếu không được đảm bảo thời gian thi đấu nhiều hơn dưới triều đại của huấn luyện viên Xabi Alonso.

Gonzalo, một sản phẩm của lò đào tạo Real Madrid, chỉ mới ra sân 108 phút trong chín trận mùa này. Bất chấp phong độ ấn tượng tại Club World Cup, nơi anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải đấu, cầu thủ người Tây Ban Nha cảm thấy bị đánh giá thấp và không được tưởng thưởng xứng đáng.

Theo Fichajes, Gonzalo cho rằng ban huấn luyện đã không giữ lời hứa về vai trò của anh trong đội một.

Sau khi tỏa sáng ở đội trẻ, Real Madrid từng tin tưởng tuyệt đối vào tiềm năng của Gonzalo Garcia, thậm chí gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2030. Tuy nhiên, hàng công chật chội với nhiều ngôi sao đã khiến tiền đạo trẻ phải thường xuyên ngồi dự bị. Điều này khiến anh bất mãn và lo sợ cơ hội góp mặt trong đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 bị đe dọa.

Garcia đang xem xét khả năng ra đi dưới dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng chính thức để tìm cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Trong khi đó, Real Madrid buộc phải cân nhắc giữa việc giữ lại một tài năng triển vọng hay cho phép anh rời đi để phát triển.

Tình huống này phơi bày mâu thuẫn giữa tầm nhìn chiến lược dài hạn của Real Madrid và yêu cầu khắt khe của Xabi Alonso trong việc duy trì đội hình mạnh nhất. Nếu không có bước đi thích hợp, Real Madrid có thể mất thêm một viên ngọc quý ngay trong tháng 1/2026.