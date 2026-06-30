Thêm một thần đồng có IQ cao hơn Einstein

Thần đồng này gây chú ý khi sở hữu mức điểm kiểm tra IQ được cho là cao hơn chỉ số IQ ước tính của Albert Einstein và Stephen Hawking.

Kevin Sweeney đạt 162 điểm trong một bài kiểm tra IQ ở tuổi 11. Ảnh: Newsweek.

Kevin Sweeney, 15 tuổi, sống tại thị trấn Lochgelly, Scotland, trở thành tâm điểm chú ý sau khi truyền thông nhắc lại câu chuyện về cậu bé có IQ lên đến 162. Kevin làm bài kiểm tra chỉ số thông minh năm 11 tuổi và đạt điểm tối đa cho thí sinh ở độ tuổi đó.

Với kết quả này, cậu đủ điều kiện gia nhập Mensa - tổ chức quy tụ những người có IQ thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất phòng thi

Bài kiểm tra IQ được tổ chức tại Edinburgh. Khi đó, Kevin là đứa trẻ duy nhất trong phòng thi, trong khi những người còn lại đều là người lớn.

Cha của cậu, ông Eddie Sweeney, cho biết gia đình lo lắng con trai sẽ cảm thấy áp lực trước môi trường xa lạ, giữa những thí sinh lớn tuổi. Tuy nhiên, cậu bé vẫn giữ được sự bình tĩnh, thoải mái trò chuyện với mọi người trong phòng.

Khi biết kết quả, Kevin Sweeney rất phấn khích, lập tức chia sẻ niềm vui với gia đình. Theo cha cậu, thành tích này mang ý nghĩa lớn với con trai hơn cả những gì người lớn trong nhà từng nghĩ.

Khả năng ghi nhớ đặc biệt

Ông cho hay năng khiếu của Kevin đã bộc lộ từ rất sớm.

Khi mới 6 tuổi, cậu đã ghi nhớ toàn bộ bảng tuần hoàn hóa học và có thể trả lời chính xác tên gọi cũng như ký hiệu của các nguyên tố. Kevin cũng biết đọc trước khi bước vào bậc tiểu học.

Một niềm yêu thích khác của cậu là các chương trình đố vui trên truyền hình như Who Wants to Be a Millionaire, The Chase và Only Connect. Gia đình cho biết Kevin thường trả lời được nhiều câu hỏi trước cả người chơi.

Trong một lần theo dõi chương trình, Kevin phát hiện đáp án liên quan đến bộ truyện Harry Potter có điểm chưa chính xác. Cậu nhanh chóng tìm đúng trang sách để chứng minh rằng chi tiết trong nguyên tác khác với phiên bản phim.

Với gia đình Kevin, bài kiểm tra chỉ số thông minh mở ra cho con trai họ thêm nhiều cơ hội học tập và kết nối. Ảnh: Okdiario.

Kỳ vọng tài năng được phát triển

Gia đình Kevin cho biết cậu mắc chứng tự kỷ. Tuy nhiên, cha mẹ cậu luôn cố gắng tạo điều kiện để con phát triển những thế mạnh của bản thân thay vì chỉ nhìn vào những mặt hạn chế.

Theo họ, kết quả bài kiểm tra IQ không đơn thuần là một con số mà có thể mở ra cho Kevin thêm nhiều cơ hội học tập và kết nối với những người có cùng năng lực.

Hiện ở tuổi 15, Kevin vẫn tiếp tục theo học và nuôi dưỡng niềm đam mê với tri thức. Câu chuyện của cậu nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, nơi không ít người bày tỏ sự khâm phục trước khả năng ghi nhớ cùng tinh thần học hỏi của Kevin.

Dù cIQ 162 của Kevin thường được đem ra so sánh với Albert Einstein hay Stephen Hawking, nhiều chuyên gia lưu ý rằng Einstein chưa từng tham gia một bài kiểm tra IQ hiện đại. Vì vậy, những con số gắn với các nhà khoa học nổi tiếng chủ yếu mang tính ước tính, trong khi kết quả của Kevin là điểm số từ một bài kiểm tra tiêu chuẩn.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng một bài kiểm tra IQ không thể phản ánh toàn bộ năng lực, sự sáng tạo hay thành công của một con người. Với Kevin, kết quả này được xem là điểm khởi đầu để cậu tiếp tục phát triển những khả năng của mình trong tương lai.