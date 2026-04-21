Thêm cầu thủ rời Man City

Sau Bernardo Silva, Man City sẽ nói lời tạm biệt với trung vệ John Stones vào kỳ chuyển nhượng hè tới.

Theo tiết lộ từ nhà báo chuyển nhượng Fabrizio Romano, Stones nhiều khả năng sẽ chia tay sân Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do. Quyết định này được cho là xuất phát từ mong muốn tìm kiếm thử thách mới của cầu thủ 31 tuổi, sau gần một thập kỷ gắn bó và gặt hái hàng loạt danh hiệu cùng đội bóng.

Ở mùa giải này, Stones ít được ra sân khi anh liên tục gặp chấn thương và không còn giữ được suất đá chính. Sự xuất hiện của tân binh Marc Guehi và màn tỏa sáng của Abdukodir Khusanov càng khiến cơ hội thi đấu của trung vệ người Anh bị thu hẹp đáng kể.

Stones gia nhập Man City từ Everton vào năm 2016 với mức giá 50 triệu bảng, từng là một trong những hậu vệ đắt giá nhất thế giới thời điểm đó. Trong màu áo Man City, Stones đã giành 5 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 3 League Cup cùng 1 danh hiệu Champions League.

Trước đó, Bernardo Silva cũng đã xác nhận sẽ rời Man City vào mùa hè này sau 9 năm cống hiến. HLV Pep Guardiola đã dành những lời tri ân đầy cảm xúc cho Silva, gọi anh là “huyền thoại” của đội bóng. Nếu thông tin về Stones được xác nhận, nhiều khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng sẽ có những phát biểu tương tự.

Cả Silva và Stones hiện đứng trước cơ hội giành thêm danh hiệu Premier League thứ 6, khi Man City vừa thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu bù với Burnley, thầy trò HLV Guardiola sẽ lần đầu vươn lên dẫn đầu bảng kể từ đầu mùa.

Sự ra đi đồng thời của hai trụ cột hứa hẹn sẽ mở ra một kỳ chuyển nhượng hè đầy biến động với Man City.

CĐV Man City ăn mừng chế giễu Arsenal CĐV Man City ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal thuộc vòng 33 Premier League đêm 19/4.