Thêm 4 em xinh bị loại

Live stage 4 của Em xinh "say hi" khép lại với bốn thí sinh rời cuộc chơi, gồm Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ và Vũ Thảo My. Kết quả gây tranh luận trên mạng xã hội.

Tối 9/8, vòng live stage 4 của Em xinh "say hi" chính thức khép lại. Kết thúc tập thi, thêm bốn thí sinh phải nói lời chia tay chương trình, gồm Liu Grace, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ và Vũ Thảo My.

Trước đó, ở phần cứu thí sinh, Lyhan quyết định giữ Saabirose, trong khi Juky San với 8 phiếu bình chọn được hồi sinh.

Khoảnh khắc chia tay khiến nhiều nghệ sĩ xúc động, bật khóc ngay trên sân khấu. Trong khoảnh khắc đội bị loại ba thành viên, Bích Phương khóc nức nở. Trước đó, ở live stage 2, đội của cô cũng từng rơi vào tình trạng tương tự.

Kết quả live stage 4 lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt là việc Châu Bùi tiếp tục bước vào vòng trong. Một số khán giả cho rằng, nếu so sánh năng lực giữa hai stylist trong chương trình, Quỳnh Anh Shyn có phần nổi trội hơn ở khả năng làm chủ sân khấu và giọng hát.

Bên cạnh đó, việc Mỹ Mỹ bị loại cũng để lại tiếc nuối, bởi ở các vòng trước cô đều mang đến những phần trình diễn tốt, tạo được dấu ấn với khán giả.

Kết quả Em xinh "say hi" một lần nữa gây tranh luận. Ảnh: NSX.

Trước đó, màn thể hiện của Châu Bùi ở Em xinh đã liên tục vấp tranh luận. Ở phần chia sẻ trong tập mới nhất, Châu Bùi xúc động bật khóc nói: “Cứ mỗi lần chiếu một tập, mình rất run, mình không biết mình có được khen, cái tự nhiên đó của mình có được đón nhận không. Tất cả những gì mình trải qua, nếu mình thực sự yêu nghề, muốn tiếp tục với hành trình này, thì khán giả là người nói cho mình biết mình nên làm gì, và mình sẽ lắng nghe. Những gì chưa tốt thì sẽ sửa, và bỏ qua những suy nghĩ là lúc nào mình cũng phải hoàn hảo”. Cô nhận được sự động viên từ MC Trấn Thành và các em xinh khác.

Xuất phát điểm không phải ca sĩ, Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn dần hụt hơi ở Em xinh “say hi” và được dự đoán sẽ sớm bị loại. Cả hai nỗ lực học hát, rap, nhảy nhưng vẫn lép vế trước dàn thí sinh dày dạn kinh nghiệm.