Triệu Lộ Tư giải nghệ?

Triệu Lộ Tư tiếp tục thu hút sự chú ý khi livestream trên mạng xã hội. Nữ diễn viên thẳng thắn nói rằng đã bước một chân ra khỏi ngành giải trí sau những chuyện đã xảy ra.

Theo Sohu, Triệu Lộ Tư thẳng thắn chia sẻ nhiều điều về bản thân trong buổi livestream hôm 8/8 (giờ địa phương). Trước câu hỏi về của một người hâm mộ về cuộc sống hiện tại, cô nói: "Có lẽ giờ tôi đã bước nửa bước ra khỏi ngành giải trí rồi, chỉ còn lại phần gót chân mà thôi. Giờ đây, tôi không muốn lắng nghe nữa và khả năng tiếp tục làm việc cũng không mạnh mẽ như trước".

Triệu Lộ Tư thường xuyên livestream chia sẻ cuộc sống. Ảnh: Weibo.

Trả lời câu hỏi khác về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả, Triệu Lộ Tư trải lòng: “Khán giả thích tôi thế nào, tôi sẽ là như vậy, trừ khi tôi không còn trong ngành này nữa”.

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư thể hiện sự hóm hỉnh khi nói rằng cô đang giúp quản lý tìm việc: “Quản lý Vệ Tiếu đang ở cạnh tôi cùng người đại diện cũ nữa. Có công ty nghệ sĩ nào cần quản lý không. Cô ấy nên ứng tuyển vì ở đây chẳng có việc làm. Không biết có công ty tuyển dụng nào quan tâm tới họ không nhỉ".

Theo China Times, Triệu Lộ Tư không có hứng thú với công việc và chờ đến khi xua tan bầu không căng thẳng mới tổ chức fan meeting. Hiện tại, Triệu Lộ Tư còn hợp đồng 4 năm với Galaxy Cool Entertainment nên mâu thuẫn giữa đôi bên đang là tâm điểm chú ý.

Loạt livestream tố công ty cũ lừa đảo còn mang về khoản lợi nhuận không tưởng cho Triệu Lộ Tư. Truyền thông Trung Quốc chỉ ra rằng việc livestream mang về cho nữ diễn viên hơn một triệu người theo dõi. Tổng thu nhập trên ba nền tảng Weibo, Xiaohongshu và Douyin là rất lớn, đem lại khoản thu nhập khổng lồ trong thời gian ngắn.

Hôm 2/8, Triệu Lộ Tư đăng tải bài viết dài cáo buộc Galaxy Cool Entertainment lừa đảo khiến cô phải bồi thường 2,05 triệu NDT (khoảng 360.000 USD ) thiệt hại từ bộ phim Người tình. Nữ diễn viên tiếp tục tố công ty quản lý cũ đe dọa sự nghiệp diễn xuất.

Một ngày sau, Galaxy Cool Entertainment phản bác cáo buộc của Triệu Lộ Tư. Công ty mong muốn trao đổi và thương lượng trực tiếp với nữ diễn viên sinh năm 1995, đồng thời yêu cầu không được lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội để tránh gây hiểu lầm. Hiện, hai bên chưa có động thái mới liên quan đến nhau.