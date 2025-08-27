Thêm 2 thủ tục đất đai có thể làm ở cấp xã

Cấp xã sẽ thực hiện thủ tục tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và giao khu vực biển để lấn biển từ 25/8.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thủ tục đất đai được thực hiện ở cấp xã. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Từ ngày 25/8, chính quyền cấp xã trên cả nước sẽ tiếp nhận và giải quyết thêm 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo nội dung tại Quyết định 3380 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cụ thể, tổ chức kinh tế có thể làm thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư ngay tại cấp xã. Đồng thời, thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển cũng được phân cấp cho chính quyền địa phương.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng công bố việc sửa đổi, bổ sung tổng cộng 28 thủ tục hành chính về đất đai. Trong đó có 8 thủ tục sẽ được thực hiện ở cấp xã, số còn lại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Đây là bước đi nằm trong kế hoạch cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân quyền cho địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

STT Thủ tục liên quan đất đai thực hiện tại cấp xã 1 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư

Giao đất rừng, cho thuê đất rừng, gia hạn thời gian sử dụng đất 2 Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất 3 Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định 4 Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót 5 Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá, đấu thầu 6 Đăng ký đất đai, tài sản lần đầu với tổ chức đang sử dụng đất 7 Đăng ký đất đai, tài sản lần đầu với cá nhân, cộng đồng, hộ gia đình người gốc Việt định cư ở nước ngoài 8 Sử dụng đất đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất đa mục đích

Trước đó, Nghị định 151 của Chính phủ cũng phân cấp mạnh trong quản lý đất đai, trao thêm quyền cho UBND cấp xã. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn tối đa, đơn cử toàn bộ quy trình cấp sổ đỏ lần đầu không vượt quá 17 ngày, thay vì 20 ngày như trước.