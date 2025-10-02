Thế khó của CLB Hà Nội khi bắt buộc phải dùng HLV ngoại

Từ năm 2021, CLB Hà Nội chỉ ưu tiên sử dụng HLV ngoại và rơi vào vòng lặp bất ổn trên băng ghế chỉ đạo, cùng thành tích phập phù.

Trong suốt giai đoạn 2010-2021, CLB Hà Nội là thế lực số 1 V.League. Dưới thời HLV Phan Thanh Hùng (2010-2016) và sau đó là Chu Đình Nghiêm (2016-2021), đội bóng thủ đô thống trị với nhiều 11 danh hiệu vô địch các giải quốc nội, xây dựng được lối chơi bản sắc và duy trì vị thế hùng mạnh.

HLV nội khó đủ tầm dẫn dắt

Phòng thay đồ khi đó luôn trong trạng thái ổn định, cầu thủ gắn bó lâu năm và có sự kết nối chặt chẽ với ban huấn luyện. Nhưng kể từ năm 2021, bước ngoặt lớn xuất hiện. Lần đầu tiên Hà Nội FC bổ nhiệm HLV ngoại, mở ra chuỗi thay đổi liên tục, bắt đầu từ Park Choong-kyun, Chun Jae-ho, Bozidar Bandovic, Daiki Iwamasa, Makoto Teguramori và hiện tại là HLV tạm quyền Yusuke Adachi.

Xen giữa những quãng thời gian bất ổn, đội bóng phải nhiều lần “chữa cháy” bằng các HLV nội quen thuộc như Lê Đức Tuấn, Đinh Thế Nam hay Hoàng Văn Phúc. Kết quả, đội bóng thủ đô mất dần vị thế độc tôn, thành tích phập phù, thường xuyên lỡ hẹn với danh hiệu lớn.

HLV Makoto Teguramori gây ấn tượng ở mùa giải 2024/25 nhưng không thể trụ lại sau 4 vòng đầu V.League 2025/26.

CLB Hà Nội là tập thể nhiều ngôi sao nhất V.League. Quản trị phòng thay đồ nhiều cái tôi lớn, vừa giữ chuyên môn, vừa cân bằng lợi ích, chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản. Sau thời Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm, hầu như không còn HLV nội nào đủ uy tín và cá tính để đảm nhận.

Thực tế, văn hóa trong một đội bóng chuyên nghiệp phức tạp hơn nhiều so với việc xếp đội hình. Vì cầu thủ có thể chia thành nhóm theo thâm niên gắn bó, theo lò đào tạo, hoặc theo địa phương xuất thân.

HLV nội dù hiểu được bối cảnh, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để hòa giải những cái tôi và duy trì kỷ luật. Sự e dè trước những ngôi sao giàu kinh nghiệm và cá tính mạnh khiến HLV nội thường bị coi là “người giữ ghế” thay vì người xây dựng chiến lược.

Đó là lý do CLB Hà Nội buộc phải tìm đến HLV ngoại, những người được kỳ vọng mang lại sự khách quan, thẳng thắn.

HLV ngoại cần thời gian để thích nghi

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không HLV ngoại nào ở Hà Nội FC đạt được thành công lâu dài. Park Choong-kyun ra đi chỉ sau vài tháng vì vấn đề cá nhân. Chun Jae-ho, từ chỗ tạm quyền, đưa đội bóng đến cú đúp V.League và Cúp Quốc gia 2022, nhưng cũng chỉ gắn bó một mùa do không có bằng HLV Pro để dẫn dắt tại AFC Champions League.

Bozidar Bandovic đến đầu năm 2023 nhưng sớm bị sa thải khi không thành công ở đấu trường châu lục. Đến lượt ông Daiki Iwamasa (Nhật Bản) trong giai đoạn 2023-2024 cũng không trụ lại lâu vì có lời mời hấp dẫn hơn ở quê nhà.

Mới nhất, cũng một là HLV đến từ Nhật Bản Makoto Teguramori giúp đội về nhì V.League 2024/25, nhưng phải chia tay sau khởi đầu thất vọng ở mùa 2025/26, không thắng sau nhiều vòng và sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia.

Không dễ để quản trị phòng thay đồ với tập thể nhiều tuyển thủ của CLB Hà Nội.

Vấn đề được chỉ ra rằng mỗi HLV ngoại đều mang triết lý chiến thuật riêng. Dù CLB nghiên cứu kỹ trước khi bổ nhiệm, bản thân các HLV vẫn cần nhiều tháng, thậm chí cả mùa giải để hiểu rõ năng lực từng cầu thủ, đặc biệt là văn hóa phòng thay đồ.

Trong khi đó, V.League lại là môi trường khắc nghiệt, đòi hỏi kết quả ngay lập tức. Áp lực khiến các HLV ngoại khó có thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh.

Một yếu tố khác cũng gây ảnh hưởng là chuyện chọn ngoại binh. Ở V.League, ngoại binh gần như quyết định sự khác biệt về sức mạnh. Khi HLV ngoại lấy cầu thủ thiếu sự gắn kết với dàn nội binh, cả hệ thống chiến thuật có thể sụp đổ. Thực tế, nhiều mùa gần đây, Hà Nội FC liên tục thất vọng với các ngoại binh, khiến chiến lược của HLV ngoại càng thêm bế tắc.

Kiên trì tìm lời giải

CLB Hà Nội đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. HLV nội không đủ tầm để kiểm soát phòng thay đồ, còn HLV ngoại cần thời gian thích nghi mà không được phép sai số. Mỗi thất bại của CLB ở V.League và đấu trường châu lục cho thấy vấn đề này ngày càng cấp thiết.

Kể từ năm 2021, CLB Hà Nội đặt cược vào chính sách HLV ngoại, nhưng sau 5 lần thay đổi, thành công vẫn chưa đến. Câu hỏi đặt ra: liệu CLB có kiên nhẫn xây dựng một dự án dài hơi với HLV ngoại, hay sẽ tiếp tục rơi vào vòng lặp sa thải - bổ nhiệm khi thành tích không như ý?

Trong bối cảnh V.League ngày càng cạnh tranh, CLB Hà Nội cần một giải pháp bền vững hơn là chỉ thay tướng. Bởi nếu không tìm ra lối đi, họ sẽ mãi loay hoay trong thế khó: buộc dùng HLV ngoại nhưng không thể khai thác hết giá trị mà những nhà cầm quân ấy mang lại.

