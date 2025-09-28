Thế hệ Millennials tại Mỹ đa sắc thái

Trong "What Happened to Millennials", Charlie Wells tập trung vào một tập hợp nhiều sắc thái của thế hệ trung niên, như lo lắng, u buồn, hay xấu hổ, ám ảnh bởi văn hóa đại chúng, một số tự tin và thành công nhưng không ít thất bại.

Trong khi tên sách giống như như câu hỏi, Charlie Wells, một phóng viên kiêm biên tập viên tại Bloomberg News, không để mọi thứ nằm lửng lơ. Wells, với sự tự tin nhất định của thế hệ Millennials, tin rằng ông có lời đáp dứt khoát về thế hệ có dân số đông đảo nhất nước Mỹ.

Đã qua rồi thời kỳ Millennials bị chỉ trích về những thói hư tật xấu hay hành vi nhảy việc trong thị trường việc làm. Họ đã trưởng thành, đang tiến gần (hoặc đã đạt đến) độ tuổi trung niên và trong nhiều trường hợp, đã nắm giữ những vị trí có trách nhiệm toàn cầu. Hơn một nửa trong số họ đã sở hữu nhà. Wells viết: "Quần jeans bó đã lỗi thời. Mark Zuckerberg đã ngoài 40 tuổi rồi".

Bị thời thế xoay vần

Tuy nhiên, hầu hết thế hệ Millennials mang đến cho Wells cảm giác thất bại. Cuốn sách đến với 5 câu chuyện đan xen, minh họa cách các vấn đề xã hội lớn hơn, kinh tế, xã hội và cảm xúc, định hình con đường của mỗi cá nhân.

Độc giả được gặp Olivia Vilardi Perez, một giáo viên ở Long Island, người đã mất cha trong vụ khủng bố 11/9 hay Aaron Roach ở Alliance, Ohio, người rời quân ngũ để tìm một công việc bế tắc vì cha làm công nhân thép bị sa thải vào đầu những năm 2000 và sau đó rơi vào nghiện ngập.

Cuốn sách ra mắt ngày 16/9. Ảnh: Amazon.

Còn có Justin Knapik, đến từ Charlotte, Bắc Carolina, một ông bố nội trợ dễ tính, có vợ là trụ cột gia đình. Hay Miju Han, người lớn lên trong cộng đồng LGBT ở vùng ngoại ô Virginia, đã đạt được nhiều thành tựu trong công việc tư vấn và công nghệ trước khi trở thành gương mặt đại diện cho trào lưu đa thê.

Cuối cùng, câu chuyện của Tereza Lee là câu chuyện nổi bật nhất. Gia đình bà di cư từ Hàn Quốc sang Brazil và sau đó đến Chicago. Là một nghệ sĩ piano tài năng, bà đã gặp khó khăn vì không có số An sinh Xã hội khi đến lúc nộp đơn vào đại học.

Khi một người cố vấn có nhiều mối quan hệ liên lạc với thượng nghị sĩ bang Illinois Dick Durbin về vụ việc, vụ việc đã phát triển thành kế hoạch Dream Act (đạo luật bảo vệ vĩnh viễn trẻ em nhập cư đến Mỹ, đối tượng dễ bị tổn thương với việc trục xuất).

Lee, khi đó đang theo học trường âm nhạc, đã được lên lịch trình để đưa ra lời điều trần trước Quốc hội Mỹ ủng hộ đạo luật này vào ngày 12/9/2001, nhưng vụ khủng bố ngay trước phiên điều trần khiến nó không bao giờ diễn ra.

Giao thoa của thế giới cũ và mới

Wells là một cây viết phóng khoáng, có năng khiếu phân tích xu hướng và số liệu thống kê. Văn phong của ông sống động khi ông đưa người đọc vào những hồi tưởng đầy say mê về tuổi trẻ: những buổi hẹn hò đầu tiên, tham vọng mơ hồ, những cuộc vui chơi vô định. Sự hoài niệm của thế hệ Millennials với những điều cũ và sự chấp chới với các thứ mới cũng đã được Wells thể hiện rất rõ với các ký hiệu autotune trong âm nhạc, tài khoản AOL Instant Messenger hay chương trình MTV.

Well viết: "Hãy cùng tôi hình dung, trong giây lát, chỉ một trong số 14 triệu Furby (đồ chơi robot điện tử nổi tiếng tại Mỹ, ra đời năm 1998) được bán ra cùng năm Britney Spears tròn 18 tuổi. Con Furby đó đại diện cho một Spears rất khác ngày nay. Và thời điểm đó cũng sẽ là một bạn rất khác".

Sau những điều cũ, Wells đến với những thứ mới, các trích dẫn truyền cảm hứng trên Instagram, một tín đồ của Burning Man (một phong trào văn hóa toàn cầu hướng tới một xã hội sáng tạo, kết nối và thịnh vượng hơn) hay một người bị "nghiện cảm giác thành công". Dịch Covid-19 cũng chiếm khoảng một trang.

Wells cũng sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả trong tác phẩm của mình. Đó là công cụ các nhân vật của ông thuần thục một cách tự nhiên như hơi thở. Đáng chú ý, Wells tuyên bố "một thiết bị cụ thể" đã giúp "làm sáng tỏ không chỉ sự thay đổi thất thường mà còn cả cách thế hệ này sống, cảm nhận… những thay đổi về công nghệ, kinh tế, chính trị, văn hóa". Đó chính là BlackBerry, trong khi iPhone chỉ được nhắc đến bốn lần.

Chia sẻ về năm nhân vật chính của mình, với góc nhìn đầy cảm thông, Wells xuất sắc trong việc truyền tải những khó khăn mà toàn bộ thế hệ phải đối mặt, bao gồm cả nỗi đau chung sau vụ 11/9, "điều thực sự đã thay đổi mọi thứ đối với chúng tôi", bối cảnh chính trị ngày càng chia rẽ và thị trường việc làm đầy khó khăn sau cuộc Đại suy thoái.

Tuy nhiên, The Publishers Weekly cho rằng sự sắc bén của cuốn sách dần mất đi khi Wells chuyển hướng từ bình luận chính trị và kinh tế sang khám phá các mối quan hệ tình cảm và cảm xúc của nhân vật (bao gồm việc tìm hiểu về tình yêu đa thê).

Ông cũng ngần ngại khi bình luận về đời sống cảm xúc, né tránh nhiệm vụ này bằng cách chỉ ra "có hàng triệu phiên bản của mỗi chúng ta". Mặc dù chi tiết này hé lộ tâm lý bất ổn của một thế hệ giao thoa, việc thiếu đi những đúc rút phần nào gây thất vọng.

Tờ New York Times cũng đánh giá Wells đã thất bại trong việc đưa ra một mẫu số chung cho cả thế hệ, điều không dễ hoặc có thể nói là không thể. Wells chỉ có thể viết: "Tôi đã đi tìm câu chuyện của cả một thế hệ và nghe thấy nhiều ký ức về hy vọng và thất bại, tình yêu tìm thấy rồi lại mất đi, sự yếu đuối được tôi luyện thành sức mạnh hay nhiều trải nghiệm không còn tồn tại nữa. Nhưng thành thật mà nói, chúng vẫn còn đâu đó sâu thẳm trong mỗi chúng ta".