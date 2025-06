Chuẩn mực tình dục của Gen Z ở Mỹ đang thay đổi

Carter Sherman vạch rõ cách chính trị, văn hóa và công nghệ đang định hình lại tình dục đối với thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z trong cuốn “The Second Coming”, theo NPR.

Ảnh: LAist.

Nhà báo Sherman là phóng viên về sức khỏe sinh sản tại The Guardian. Bà đưa tin về đa dạng vấn đề, như lệnh cấm phá thai, quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới hay cách công nghệ đang định hình lại sự hiểu biết của công chúng về cơ thể và lựa chọn của mình.

Trong cuốn sách mới, The Second Coming: Sex and the Next Generation's Fight Over its Future, Sherman viết rằng thế hệ Z (gen Z), những người sinh từ năm 1997-2012, đang quan hệ tình dục ít hơn các thế hệ trước.

Sherman đã thực hiện hơn 100 cuộc phỏng vấn với thanh thiếu niên, người trẻ tuổi và các chuyên gia. Dựa trên dữ liệu này, bà cho biết sự suy giảm hứng thú với tình dục không chỉ liên quan đến vấn đề phá thai.

Sherman chia sẻ: "Thông thường, chúng ta cho rằng tình dục chỉ xảy ra giữa hai hoặc nhiều người trong phòng ngủ. Nhưng trên thực tế, đời sống tình dục nằm trong khuôn khổ rộng lớn hơn, chịu nhiều quy định từ trường học, hội đồng nhà trường, tòa án, cơ quan lập pháp tại Quốc hội hay Nhà Trắng. Chúng ta cũng thấy sự phát triển của Internet, điện thoại thông minh, phương tiện truyền thông xã hội và phim khiêu dâm. Chúng ta có phong trào Me Too (chống quấy rối tình dục) và chúng ta cũng thấy đại dịch đã diễn ra".

Sherman lưu ý rằng trong thời kỳ đại dịch, nhiều lớp giáo dục giới tính đã bị cắt giảm hoàn toàn hoặc chỉ được tiến hành qua Zoom, điều cũng ảnh hưởng tới nhận thức của trẻ về tình dục.

"Các nghiên cứu mới nổi về chủ đề này cho thấy giáo viên rất lo lắng. Và phụ huynh cũng rất tức giận về vấn đề giáo dục giới tính trong suốt thời gian đại dịch".

Trong khi đó, cách giáo dục giới tính thông thường cũng còn nhiều hạn chế. Sherman cho biết phần lớn giáo dục giới tính hiện có trong các trường công lập của Mỹ chỉ tập trung vào việc kiêng quan hệ tình dục, thay vì giúp trẻ hiểu toàn diện hơn về quan hệ đồng thuận và sức khỏe tình dục.

Chính sự thiếu hướng dẫn này khiến trẻ tìm đến các nguồn thông tin khác một cách tự do và thiếu nhận thức, như Internet, mạng xã hội hay cả phim khiêu dâm.

Người trẻ hiểu về tình dục qua phim khiêu dâm

Một trong những điều Sherman muốn truyền tải qua The Second Coming là cách Internet đang dạy những người trẻ tuổi về tình dục. Trong khi những thế hệ trước chỉ có thể nhìn thoáng qua cảnh tình dục trên tạp chí Playboy thì ngày nay, người trẻ có thể bật máy tính hoặc dùng điện thoại và tìm kiếm bất kỳ cảnh tình dục nào họ muốn, và thậm chí những cảnh ngoài ý muốn cũng rất phong phú.

Ảnh: NPR.

Trong khi không được giáo dục giới tính toàn diện ở trường học, phim khiêu dâm có thể là lối thoát duy nhất để người trẻ tuổi hiểu cụ thể khoái cảm tình dục trông như thế nào hay làm thế nào để giúp bạn tình và bản thân cảm thấy thoải mái? Đó là những câu hỏi phim khiêu dâm không ngại trả lời, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đưa ra câu trả lời tốt nhất.

Sau khi nói chuyện với nhiều người trẻ, Sherman thấy rằng trong khi họ hiểu nhiều về tình dục qua phim khiêu dâm, chính họ cũng nhận ra mặt trái của vấn đề. Người trẻ biết rằng phim khiêu dâm đã khiến họ có cách quan hệ tình dục méo mó hơn, đồng thời "tình dục thô bạo" cũng dần trở nên bình thường hoá.

Những chia sẻ này là đáng báo động với các nhà giáo dục giới tính khi phim khiêu dâm không phải là hình mẫu cho sự thân mật thực sự.

Tác động của phong trào #MeToo

Đối với nhiều phụ nữ trẻ, phong trào Me Too giúp họ hiểu hơn về những hành động lạm dụng và có thể không còn bị ám ảnh từ những trải nghiệm như vậy từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, Me Too không thực sự dẫn đến sự thay đổi lớn về mặt thể chế.

Cho đến nay, vẫn chưa hề có những điều chỉnh mới đáng kể nào nhằm hỗ trợ cho người phụ nữ. Sherman đã nhận được sự chia sẻ từ nhiều phụ nữ trẻ và họ hiểu rõ: "Quấy rối và tấn công tình dục ở khắp nơi và điều đó là sai, nhưng tôi vẫn không có cách nào để đối phó với tình trạng đó nếu chúng xảy ra với mình".

Các trẻ em gái vẫn chìm trong sự lo lắng và tâm trạng này chắc chắn không hề tốt khi các em đang cố gắng sống cuộc sống của mình.

Trong khi đó, nhiều nam giới trẻ tuổi lại cảm thấy phong trào Me Too đang chống lại họ. Nhiều nam giới bị nhìn như những kẻ xấu, như những kẻ đã làm điều gì đó sai trái, ngay cả khi họ chưa bao giờ làm vậy.

Trên thực tế, những nguy hiểm mà nam thanh niên trẻ phải đối mặt cũng không ít hơn nữ giới. Trong khi những cáo buộc xâm hại tình dục với nam giới trẻ không nhiều, thì họ có nhiều khả năng bị xâm hại tình dục hơn là trở thành kẻ xâm hại tình dục. Các nam thanh niên cũng có thể là nạn nhân và họ xứng đáng được hỗ trợ nếu có điều không ổn xảy ra.

Trong khi không thể thay đổi những điều đã diễn ra trong quá khứ, Sherman cho hay: "Tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhìn về tương lai và thấy được tình hình hiện tại của chúng ta, thay vì cố gắng đi theo xu hướng bảo thủ về tình dục đã cũ kỹ".