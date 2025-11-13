Giữa nhịp sống hối hả của đời sống hiện đại, bộ sách “Nhẩn nha với trà” như một lời mời dịu dàng, đưa độc giả đến với thế giới tinh tế và phong phú của trà Việt.

Bộ sách Nhẩn nha với trà được viết bởi nhóm tác giả: Tú Oanh - Thanh Huyền - Kim Quý, những người tuy đến từ các lĩnh vực khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu với trà Việt và khát vọng đồng hành cùng bạn đọc trên hành trình tìm hiểu thế giới trà, nơi văn hóa, hương vị và tâm hồn giao hòa.

Bộ sách Nhẩn nha với trà. Ảnh: P.T.

Những câu chuyện bình dị bên chén nhỏ

Với hai tập: Bước vào thế giới trà và Oolong - Khám phá thế giới đầy hương - vị của rồng đen, bộ sách đưa bạn đọc bước vào thế giới trà với đầy đủ sắc - hương - vị, từ những kiến thức nền tảng về cây trà, vùng trà Việt Nam, nghệ thuật pha và thưởng trà, cho đến hành trình khám phá Oolong - loại trà bán lên men tinh tế và quyến rũ.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức, bộ sách còn góp phần tôn vinh văn hóa trà Việt, những giá trị lâu bền được nuôi dưỡng qua bàn tay nghệ nhân, qua hơi nước, hương trà và những câu chuyện bình dị bên chén nhỏ.

Ở tập đầu tiên, Bước vào thế giới trà, bạn đọc sẽ tìm thấy cho mình người bạn đồng hành đáng tin cậy khi bắt đầu khám phá hành tinh trà.

Tập sách mở đầu bằng một hành trình đầy cảm xúc về cội nguồn của cây trà Việt - một trong những cái nôi cổ xưa của trà thế giới. Độc giả sẽ được tìm hiểu về mối liên hệ sâu sắc giữa cây trà với đời sống văn hóa, tín ngưỡng, cùng lúc đó chiêm ngưỡng bức tranh đa dạng của các vùng trà từ Bắc vào Nam, nơi mỗi thổ nhưỡng đã kiến tạo nên những sản phẩm trà mang hương vị đặc trưng, tiêu biểu như các rừng trà Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Tập sách cung cấp kiến thức hệ thống và dễ hiểu về sáu dòng trà chính (bạch trà, oolong, hồng trà, lục trà, hoàng trà và hắc trà). Đặc biệt, một vị trí trang trọng được dành để tôn vinh Trà sen Hồ Tây - một thức uống tinh hoa, thuần khiết của đất Hà Thành, với những miêu tả chi tiết về quy trình ướp sen công phu.

Sau kiến thức nền tảng, sách chuyển hướng sang nghệ thuật thưởng trà. Nguyên tắc kinh điển “Nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ quần anh” được luận giải chi tiết, kèm theo quy trình pha trà tám bước căn bản, dễ dàng để người đọc tự mình thực hiện. Không gian thưởng trà còn được hoàn thiện qua phần giới thiệu về Trà cụ, nơi mỗi dụng cụ không chỉ là vật dụng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật.

Cuối cùng, tập sách khẳng định một thông điệp sâu sắc: Thưởng trà là nghệ thuật sống chậm, là sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, văn hóa và chính bản thân mình. “Thưởng trà thì không chỉ nằm ở việc uống một chén trà mà còn là cả sự rõ ràng của mắt, sự lắng nghe của tai với tiếng nước reo, rung cảm của các cảm giác với tinh thần mà người chủ trà tạo ra trong không gian thưởng trà”.

Trà sen - một thức uống tinh hoa, thuần khiết. Nguồn: FP Trà Việt.

Một lời mời gọi đầy cảm hứng

Sau những kiến thức cơ bản về trà được trình bày ở tập 1 Bước vào thế giới trà, tập 2 Oolong: Khám phá thế giới đầy hương - vị của rồng đen tập trung vào trà oolong, một loại trà đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Điểm then chốt đầu tiên mà tập sách làm sáng tỏ là bản chất của trà oolong. Khác với quan niệm thông thường về hình dáng viên tròn, danh tính thực sự của oolong được định hình bởi một quy trình chế biến công phu và tinh tế.

Quy trình này là một chuỗi các công đoạn khắt khe: từ làm héo dưới nắng và trong nhà, làm dập (lắc trà) để tạo ra hiện tượng “lá xanh viền đỏ” đặc trưng, ủ lên men, diệt men, vò tạo hình, sấy khô, cho đến bước tinh chế cuối cùng là rang (bồi hỏa). Mỗi bước đều giữ một vai trò quan trọng, trong đó khâu “rang” không chỉ để bảo quản mà còn là nghệ thuật định hình hương vị cuối cùng, từ thanh nhẹ đến trầm ấm.

Hành trình tiếp theo đưa độc giả ngược dòng lịch sử về vùng núi Vũ Di, Phúc Kiến, Trung Quốc - cái nôi của oolong, nơi loại trà này ra đời từ một biến cố lịch sử: lệnh cấm sản xuất trà bánh nén của Hoàng đế Hồng Vũ nhà Minh năm 1391. Từ đây, oolong đã lan tỏa xuống An Khê, Quảng Đông, vượt biển đến Đài Loan vào thế kỷ 19, và cuối cùng chinh phục toàn thế giới thông qua con đường trà mã.

Xuyên suốt tập sách là tinh thần trân trọng những giá trị tinh túy. Chất lượng trà Oolong không chỉ phụ thuộc vào giống trà, thổ nhưỡng (terroir) mà còn nằm ở sự tinh tế, kinh nghiệm và cảm quan của người làm trà. Mỗi công đoạn, từ thu hái đúng thời điểm (lá trưởng thành, không quá non), làm héo dưới nắng, đến việc kiểm soát nhiệt độ rang, đều là một nghệ thuật.

Oolong: Khám phá thế giới đầy hương - vị của rồng đen không chỉ là một tài liệu hướng dẫn chi tiết về Oolong, mà còn là một lời mời gọi đầy cảm hứng. Nó mở ra một không gian để người đọc từng bước khám phá, cảm nhận và “nhẩn nha” thưởng thức thế giới hương - vị phong phú của Rồng Đen, từ đó làm phong phú thêm văn hóa thưởng trà của chính mình.