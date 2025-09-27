Thế giới sát thủ trong 'Mantis'

"Mantis" tạo điểm nhấn bằng hành động kết hợp câu chuyện khởi nghiệp trong giới sát thủ. Hạn chế về kịch bản, xây dựng nhân vật khiến tác phẩm mất điểm đáng tiếc.

Từ Hollywood, John Wick đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho dòng phim hành động tại nhiều quốc gia. Thời gian qua, khán giả có cơ hội thưởng thức loạt tác phẩm mang dáng dấp “sát thủ bút chì” như Mercy For None (Hàn Quốc), Blood Brothers: Bara Naga (Malaysia). Tiếp nối xu hướng đó, xứ sở kim chi cho ra mắt Mantis (tạm dịch: Bọ ngựa).

Vẫn là thế giới ngầm, ân oán, đẫm máu và luật lệ, Mantis sáng tạo để kể câu chuyện sát thủ khởi nghiệp. Bước ra từ series Squid Game đình đám, Im Si Wan và Park Gyu Young cùng đảm nhận vai chính trong Mantis. Đáng tiếc, bộ phim bị cuốn vào giải trí thay vì xây dựng kịch bản lớp lang.

Từ bạn thành thù

Trong thế giới Mantis, sát thủ được mô tả như thần tượng, phi vụ là buổi trình diễn, thuộc các công ty chủ quản khác nhau. Quyền lực nhất là MK - một công ty không chỉ cung cấp dịch vụ sát thủ mà còn lãnh đạo thế giới ngầm.

Đặt chân vào ngành này, tất cả đều phải tuân thủ ba điều luật, nếu vi phạm hoặc không có công ty quản lý sẽ bị diệt trừ. Những kẻ hoạt động ngoài luồng bị gọi chung là “thất nghiệp”. Cụ thể, sát thủ chỉ nhận các phi vụ được công ty cấp phép, không ra tay với trẻ vị thành niên và luôn sẵn sàng thử sức với cấp độ mới. Danh tiếng sát thủ dựa trên số lượng phi vụ và cấp độ đối tượng.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Mantis/Lee Han Ul (Im Si Wan) - chiến thần của MK nổi tiếng với bộ vũ khí lưỡi liềm, tạo dáng theo loài bọ ngựa. Trong cảnh mở đầu, anh chứng minh thực lực khi xử gọn đối thủ qua vài cú chém. Trái ngược những đòn đánh uy lực, siêu sát thủ lại là kẻ kiêu ngạo, ồn ào.

Mantis kể câu chuyện khởi nghiệp với công ty sát thủ.

Cục diện thay đổi hoàn toàn sau khi chủ tịch MK qua đời, giới sát thủ tự do hoạt động. Trước tin MK lung lay, Han Ul được nhiều công ty săn đón, song tâm trí anh chỉ dành cho cô bạn nối khố kiêm người tình trong mộng Shin Jae I (Park Gyu Young).

7 năm trên đỉnh vinh quang, Han Ul không muốn giải nghệ mà nhận lời khởi nghiệp công ty sát thủ cùng Jae I. Nguồn vốn hạn hẹp, anh phải tìm gặp các ông trùm để kêu gọi đầu tư. Từ chối doanh nhân công nghệ, Han Ul chẳng còn ai khác ngoài Dok Go (Jo Woo Jin) - người thầy và cựu giám đốc MK. Vướng mắc ở chỗ, Dok Go sẽ tái thiết MK, chỉ cần Han Ul mà khước từ Jae I.

Bất đồng quan điểm, Han Ul, Jae I và các thành viên chấp nhận vất vả để lập công ty riêng. Từ suôn sẻ, công ty sớm đối diện khó khăn vì “ế show”, các thành viên không có cơ hội nâng trình độ. Lục đục nội bộ là điều khó tránh khỏi, Han Ul tìm đến Dok Go giãi bày cũng là lúc khám phá sự thật.

Năm xưa, Jae I chiến thắng Han Ul nhưng vẫn bị loại vì hạn chế kỹ năng và lòng đố kị. Hiểu rõ tâm lý của kẻ xếp sau, vừa ganh ghét vừa ngưỡng mộ, Dok Go giáng đòn đau vào Jae I khi tuyên bố cô “tuyệt đối” không bao giờ vượt bạn mình. Nhằm hóa giải hận thù, Han Ul để thua trong giao đấu nhưng vô tình phá hủy mối quan hệ với Jae I.

Quay lại đầu quân cho doanh nhân công nghệ, Jae I thăng tiến nhanh chóng, quản lý công ty riêng với đội ngũ hùng hậu. Bất ngờ, Jae I bị ép phải khiêu chiến với Dok Go. Một bên thầy, một bên bạn, Han Ul chỉ còn cách tham chiến với hy vọng hòa giải. Hậu cuộc chiến tay ba, Dok Go nằm xuống, đặt dấu chấm hết cho mối thâm thù kéo dài gần một thập kỷ. Giữa Han Ul và Jae I luân chuyển từ bạn thành thù và giờ thành đối tác làm ăn.

Sát thủ 'bọ ngựa' đã có thể làm tốt hơn

Xuyên suốt 108 phút, Mantis chỉ có điểm cộng duy nhất là hành động. Trong nhiều phân cảnh, các nhân vật bất kể chính, phụ đều có màn trình diễn ấn tượng, thể hiện trình độ bằng kỹ năng cận chiến thay vì súng đạn ồn ào. Sự trau chuốt được thể hiện khi giao đấu, đôi bên đan xen công, thủ tạo cảm giác kịch tính, chân thực cho người xem

Đơn cử với phong cách chiến đấu bọ ngựa, Lee Han Ul nhanh chóng kết liễu đối thủ khi chiến đấu bằng hai tay kết hợp vũ khí lưỡi liềm. Trong khi đó, Shin Jae I khó lường với khả năng di chuyển linh hoạt, ra đòn lắt léo. Bản lĩnh sát thủ hàng đầu, Dok Go thể hiện sự quyết đoán, tư duy chiến lược trước khi hành động.

Park Gyu Young và Im Si Wan kết hợp chưa ăn ý.

Tiếc rằng, Mantis chật vật truyền tải một câu chuyện phức tạp trong thời gian hữu hạn. Vắng bóng bầu không khí căng thẳng, bộ phim giống như cuộc dạo chơi của các sát thủ trong thế giới ngầm. Không chỉ lộng hành công khai, sát thủ thiếu đi sự nguy hiểm, rình rập vốn có. Ba điều luật quy định cách hành xử trở nên lãng phí khi chỉ được sử dụng trong giai đoạn đầu.

Thậm chí, Mantis mất đi sự thú vị với một kịch bản khiên cưỡng, tình tiết dễ đoán. Mọi nút thắt được phơi bày trước mắt người xem. Cụ thể, Dok Go thẳng thắn tiết lộ quá khứ, nhiều khước từ Jae I thiết lập mâu thuẫn. Một chi tiết khác là mỗi khi nhóm sát thủ trẻ cãi vã, khán giả dễ dàng nhận ra các nhân vật hắc hóa.

Hơn hết, Im Si Wan và Park Gyu Young để lại nỗi thất vọng với diễn xuất thiếu thuyết phục. Mang tâm thế người trẻ lập nghiệp, cả hai cho thấy sự bồng bột, cảm tính và ngạo mạn. Trong phim, hai nhân vật được xếp cặp nhưng phối hợp thiếu ăn ý. So với tiêu đề Mantis, bộ phim lạc hướng khi khai thác sâu vào nhân vật của Gyu Young thay vì Si Wan.