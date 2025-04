Thế giới khóc thương trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng Francis được cho là đã phê chuẩn kế hoạch tổ chức tang lễ đơn giản với quan tài gỗ, có lót kẽm bên trong, khác với truyền thống an táng trong ba lớp quan tài lồng vào nhau, bằng gỗ bách, bằng chì và bằng gỗ sồi của các vị giáo hoàng trước đây, theo BBC. Ông cũng bãi bỏ truyền thống đặt thi hài giáo hoàng trên bục cao tại Vương Cung Thánh Đường St Peter để công chúng kính viếng. Thay vào đó, giáo dân sẽ được mời đến tiễn biệt trong khi thi hài giáo hoàng nằm trong quan tài mở nắp. Giáo hoàng Francis cũng sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên trong hơn một thế kỷ được an táng bên ngoài Vatican. Ông sẽ yên nghỉ tại Basilica of St. Mary Major, một trong bốn đại vương cung thánh đường của giáo hoàng tại Roma.