Thế giới hoang dã châu Á có gì?

Trong hai thập kỷ qua, nhiếp ảnh gia kiêm nhà văn chuyên viết về động vật hoang dã Bjorn Olesen và nhà du ký Fanny Lai đã xuất bản nhiều cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn ở châu Á. Bắt đầu từ năm 2012, hai vợ chồng đã nêu bật nỗ lực cứu giúp gấu trúc, giới thiệu đa dạng sinh học ở Borneo hay cung cấp những góc nhìn hiếm hoi về các khu rừng châu Á để hỗ trợ các tổ chức bảo tồn thiên nhiên.