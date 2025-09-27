Thế giới hoang dã châu Á có gì?

|
Trong hai thập kỷ qua, nhiếp ảnh gia kiêm nhà văn chuyên viết về động vật hoang dã Bjorn Olesen và nhà du ký Fanny Lai đã xuất bản nhiều cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn ở châu Á. Bắt đầu từ năm 2012, hai vợ chồng đã nêu bật nỗ lực cứu giúp gấu trúc, giới thiệu đa dạng sinh học ở Borneo hay cung cấp những góc nhìn hiếm hoi về các khu rừng châu Á để hỗ trợ các tổ chức bảo tồn thiên nhiên.
|
Giờ đây, cuốn sách ảnh thứ tư của họ, Asia’ Greatest Wildlife Sanctuaries, hé lộ những nguy cơ tiềm ẩn trong các khu rừng, vùng đất ngập nước, đảo và núi non của châu Á, đưa người đọc đến với 27 khu bảo tồn ngoạn mục nhất khu vực tại 14 quốc gia. Toàn bộ tiền bản quyền từ cuốn sách được dùng để hỗ trợ tổ chức BirdLife International trong công tác bảo tồn tại châu Á.
|
Xuyên suốt cuốn sách, những hình ảnh chân thực của Olesen và hai mươi nhiếp ảnh gia cộng tác về động vật hoang dã và môi trường sống của chúng đã góp phần làm nổi bật nỗ lực của chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng để bảo tồn sự nguyên sơ của thiên nhiên châu Á.
|
Từ những loài chim tuyệt đẹp ở vùng Papua của Indonesia, những loài cò quăm đang bị đe dọa nghiêm trọng trong những vùng sinh cảnh nhỏ bé còn sót lại ở miền bắc Campuchia, cuốn sách là một bức tranh tuyệt vời về đời sống chim chóc khu vực.
|
Ngoài ra, các loài động vật khác, chẳng hạn như báo tuyết, gấu trúc đỏ, tê giác, voi và rất nhiều loài linh trưởng cũng được khắc họa một cách ấm áp.
|
Việc thu hẹp các khu bảo tồn động vật hoang dã để đưa vào cuốn sách có lẽ là thử thách khó khăn nhất, theo Olesen. Ông cho biết việc lựa chọn các khu bảo tồn "gói gọn hành trình của chúng tôi, trải dài hơn 20 năm tìm hiểu về động vật hoang dã ở châu Á".
|
"Chúng tôi không có ý định trình bày toàn diện mà chỉ muốn truyền cảm hứng cho độc giả đến thăm những khu bảo tồn động vật hoang dã ngoạn mục nhất châu Á", Olesen chia sẻ.
|
Mặc dù các bức hình đều sống động và tươi sáng, cuốn sách không che giấu những thách thức mà động vật hoang dã và các nhà bảo tồn châu Á đang phải đối mặt. Cuốn sách kể về lịch sử các khu bảo tồn động vật hoang dã đã vươn lên từ những thời kỳ khó khăn, và mặc dù nhiều loài đã được cứu khỏi bờ vực tuyệt chủng, vẫn còn nhiều loài đang suy giảm nghiêm trọng.
|
"Nếu mọi người ít hiểu biết về những điều kỳ diệu của thiên nhiên, làm sao chúng ta có thể mong đợi họ quan tâm và ủng hộ việc bảo tồn thiên nhiên? Với ấn phẩm này, chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục độc giả về vô vàn cuộc phiêu lưu đang chờ đón họ tại các khu bảo tồn thiên nhiên của châu Á", Olesen bày tỏ.
|
"Một khi đã đến thăm những vùng đất hoang dã này, họ sẽ khám phá ra chúng quý giá như thế nào và nhận ra tại sao chúng ta cần tiếp tục bảo vệ thiên nhiên”, Olesen nhắn nhủ.
