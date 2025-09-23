Khỉ đột núi già nhất còn tồn tại

|
Cuốn sách là một sáng kiến tôn vinh những loài động vật các nhiếp ảnh gia muốn được chụp ảnh nhất, đồng thời nâng cao nhận thức về các mối đe dọa đối với động vật hoang dã. Ảnh: Amazon.
|
Tê tê đất hoang dã, loài có nguy cơ tuyệt chủng, vườn quốc gia Gorongosa, Mozambique. Tác giả bức ảnh Jen Guyton chia sẻ: "Tê tê là loài động vật có vú duy nhất có vảy lớn làm từ keratin. Được săn đón ở châu Á vì thịt và vảy, do hiểu lầm là có đặc tính chữa bệnh, tê tê đất là một trong những loài động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới". Ảnh: Jen Guyton.
|
Cá sấu Gharial, loài cực kỳ nguy cấp, khu bảo tồn quốc gia Chambal, Ấn Độ. Nhiếp ảnh gia Dhritiman Mukherjee chia sẻ: “Cá sấu Gharial thường không hung dữ, nhưng trong thời kỳ sinh sản, con đực trở nên rất dữ tợn. Tôi đã dành bốn hoặc năm ngày để quan sát con đực đặc biệt này. Tôi thấy nó rất phòng thủ và hung dữ nếu có ai đó đến gần. Con đực luôn ở gần con non. Đôi khi, con non nằm trên lưng cá sấu bố”. Ảnh: Dhritiman Mukherjee.
|
Sư tử châu Phi, loài dễ bị tổn thương, khu bảo tồn Mara Naboisho, Kenya. Nhiếp ảnh gia Graeme Green chia sẻ: “Sư tử là một trong những loài động vật tôi thích quan sát nhất. Nghe chúng gầm lên thông điệp cảnh báo về lãnh thổ trên khắp đồng cỏ Kenya là điều thật khó quên. Với bức ảnh này, tôi muốn thể hiện khía cạnh nhẹ nhàng, trìu mến của chúng và ghi lại hành vi tình cảm giữa hai anh em”. Ảnh: Graeme Green.
|
Rùa biển xanh, loài có nguy cơ tuyệt chủng, công viên biển Ningaloo, Australia. Tác giả bức ảnh Aimee Jan chia sẻ: "Tôi lặn xuống và tìm thấy một chú rùa đang ở trong một khung hình hoàn hảo. Chú rùa dường như đang nghỉ ngơi và khi có tiếng động, nó quay lại và nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã kịp chụp bốn bức ảnh trước khi phải ngoi lên mặt nước để thở. Tôi biết đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng ghi lại”. Ảnh: Aimee Jan.
|
Khỉ đột núi, loài có nguy cơ tuyệt chủng, công viên quốc gia núi lửa, Rwanda. Hai tác giả Daryl và Sharna Balfour chia sẻ: “Đây là chú khỉ đột núi lưng bạc huyền thoại Guhonda khi đang quan sát lãnh thổ của mình. Rwanda là một trong ba quốc gia duy nhất còn khỉ đột núi, với hơn 1.000 cá thể còn sống trong tự nhiên. Ở tuổi 52, Guhonda là con khỉ đột núi già nhất được biết đến còn tồn tại”. Ảnh: Daryl và Sharna Balfour.
|
Tê giác đen, loài cực kỳ nguy cấp, khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, Kenya. Nhiếp ảnh gia David Lloyd cho biết: “Karanja là tên của con tê giác đen biểu tượng này, sở hữu chiếc sừng mà một số người tin là dài nhất châu Phi, dài 34 inch (khoảng 0,86 m). Karanjia đã sống những năm tháng cuối đời ở Maasai Mara, Kenya cho đến khi qua đời vì nguyên nhân tự nhiên vào tháng 12/2014. Karanja từng là con tê giác già nhất trong khu bảo tồn và là sự kết nối hiếm hoi thời đại hiện nay với thời điểm khi tê giác vẫn còn phổ biến”. Ảnh: David Lloyd.
|
Gấu Bắc Cực, loài dễ bị tổn thương, đảo Baffin, Nunavut, Canada. Nhiếp ảnh gia Jenny Wong cho biết: 'Chúng tôi đã quan sát chú gấu này trong vài ngày, và sau hai tuần, bức ảnh chụp vào ngày cuối cùng tôi đi ra khu vực băng tuyết. Tôi nghĩ bức ảnh này cho thấy bạn không cần phải đến quá gần động vật để có được một bức ảnh ấn tượng. Khi ra ngoài ghi chép về động vật hoang dã, chúng ta cần ý thức được tác động của mình đến sức khỏe của chúng”. Ảnh: Jenny Wong.
|
Kền kền Rüppell, loài cực kỳ nguy cấp, công viên quốc gia dãy Simien, Ethiopia. Nhiếp ảnh gia Marco Gaiotti cho biết: “Chú kền kền này được chụp khi đang bay trước thác nước Jinbar. Quần thể kền kền Rüppell hiện tại có 22.000 con và đang suy giảm, chủ yếu do không còn môi trường sống. Kền kền Rüppell được coi là loài chim bay cao nhất, với bằng chứng ghi đươc về khả năng bay ở độ cao 11.300 m so với mực nước biển. Kền kền đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe của một hệ sinh thái. Là loài ăn xác thối, chúng đóng vai trò như một “người dọn dẹp”. Nhưng số lượng của chúng đã giảm đáng kể trên khắp châu Á và nhiều nơi ở châu Phi”. Ảnh: Marco Gaiotti.
|
Cá đuối quỷ Chile, đang bị đe dọa, Azores, Bồ Đào Nha. Nhiếp ảnh gia Magnus Lundgren cho biết: “Một đàn lớn cá đuối quỷ Chile, tất cả đều có sải cánh lên tới 4 m, tụ tập tại núi ngầm Princess Alice vào cuối mùa hè. Chúng là một trong những loài lặn sâu nhất dưới đại dương, có thể đạt tới độ sâu ít nhất 1.800 m. Các loài cá đuối mobula đều đang bị đe dọa nghiêm trọng, ngoài ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu và ngành đánh bắt cá, chúng còn đối mặt với nạn săn để lấy mang vì được cho là có tác dụng "chữa lành". Ảnh: Magnus Lundgren.
|
Hổ Bengal, đang bị đe dọa tuyệt chủng, vườn quốc gia Ranthambore, Ấn Độ. Nhiếp ảnh gia Thomas Vijayan chia sẻ: "Hổ là một trong những loài động vật tôi thích chụp ảnh nhất. Tôi đã đi từ Canada đến những cánh rừng Ấn Độ để ghi lại vẻ đẹp hùng vĩ của chúng. Bức ảnh này được chụp vào một ngày mưa. Trong những cánh rừng Ấn Độ, rất khó để có được một bức ảnh hổ chạy đúng nghĩa vì khung cảnh bị che khuất trong tán rừng rậm". Ảnh: Thomas Vijayan.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.