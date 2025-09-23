Khỉ đột núi già nhất còn tồn tại

Rùa biển xanh, loài có nguy cơ tuyệt chủng, công viên biển Ningaloo, Australia. Tác giả bức ảnh Aimee Jan chia sẻ: "Tôi lặn xuống và tìm thấy một chú rùa đang ở trong một khung hình hoàn hảo. Chú rùa dường như đang nghỉ ngơi và khi có tiếng động, nó quay lại và nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã kịp chụp bốn bức ảnh trước khi phải ngoi lên mặt nước để thở. Tôi biết đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng ghi lại”. Ảnh: Aimee Jan.