Cứu lấy đàn voi!

Cuốn sách là bộ sưu tập ảnh của nhiếp ảnh gia Alwyn Coates, được ông thực hiện trong 15 năm. Dành nhiều thời gian tại các vùng thiên nhiên còn nguyên sơ ở châu Phi, Coates đã ghi lại những hình ảnh chân thực về tâm hồn và tính cách của một trong những loài động vật được yêu mến nhất trong giới tự nhiên.
Mọi khoảnh khắc các chú voi chơi đùa, vật lộn, chiến đấu, kiếm ăn và chăm sóc lẫn nhau một cách yêu thương đều được khắc họa chân thật và gần gũi.
Born Free Foundation được nhà vận động bảo vệ động vật hoang dã kiêm diễn viên Virginia McKenna, chồng Bill Travers (MBE) và con trai Will Travers (OBE) thành lập sau khi họ đóng vai chính trong bộ phim ăn khách Born Free (1966). Bộ phim kể về cuộc đời của những người đã giải cứu, chăm sóc và thả sư tử cái Elsa về thiên nhiên.
Virginia Mckenna OBE chia sẻ: "Chúng ta cần nhận ra mình may mắn như thế nào khi vẫn còn sống trong một thế giới với những chú voi hoang dã. Cuốn sách tuyệt vời của Alwyn, Saving Elephants, nhắc nhở chúng ta tại sao cần phải làm mọi điều có thể để đảm bảo loài voi hoang dã tồn tại và phát triển lâu dài trong tương lai".
Xưa kia, chúng ta có hơn năm triệu con voi trên Trái Đất. 100 năm sau, chúng ta đã chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng voi với ước tính hiện tại chỉ còn chưa đến 400.000 cá thể thuộc loài động vật có vú lớn này. Đáng buồn thay, số lượng voi bị giết hại hiện nay nhiều hơn số voi được sinh ra, chủ yếu là do nạn săn trộm.
Cuộc điều tra về voi quy mô lớn được thực hiện vào năm 2016, sử dụng công nghệ khảo sát trên không, đã đưa ra một báo cáo kết luận rằng quần thể voi giảm 8% mỗi năm trên toàn lục địa.
Điều này càng khẳng định giá trị của cuốn sách ảnh. Will Travers chia sẻ về Saving Elephants: "Alwyn nhắc nhở chúng ta rằng trong thế giới hỗn loạn, vội vã, hối hả và bất định này, chúng ta phải dành chỗ cho những điều kỳ diệu. Và một trong số đó chính là loài voi, hoang dã và tự do".
Toàn bộ 100% lợi nhuận từ việc bán sách được chuyển đến dự án từ thiện Saving Meru's Giants, một sáng kiến hướng đến bảo vệ tương lai của loài voi Kenya.
