Cứu lấy đàn voi!

Cuốn sách là bộ sưu tập ảnh của nhiếp ảnh gia Alwyn Coates, được ông thực hiện trong 15 năm. Dành nhiều thời gian tại các vùng thiên nhiên còn nguyên sơ ở châu Phi, Coates đã ghi lại những hình ảnh chân thực về tâm hồn và tính cách của một trong những loài động vật được yêu mến nhất trong giới tự nhiên.