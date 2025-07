Thế giới bóng đá bàng hoàng khi Diogo Jota qua đời

Tờ Marca là nguồn đầu tiên tiết lộ tin sốc về việc tiền đạo Diogo Jota của Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha không may qua đời sau một tai nạn ô tô nghiêm trọng tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha. Địa điểm xảy ra vụ việc được xác định ở km 65 tuyến đường A-52, gần thị trấn Palacios de Sanabria.

Không lâu sau đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận thông tin trên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: “Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin Jota đã ra đi. Thật không thể tin được".

Ngay lập tức, hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới đồng loạt đăng tin, chia sẻ nỗi mất mát không chỉ của Liverpool mà còn của toàn bộ người hâm mộ bóng đá.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân yêu của Jota. Thật sự đau lòng", ESPN viết.

"Jota không may qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc", Mirror cho hay.

"Cả thế giới tiếc thương Jota", "Hãy yên nghỉ, Jota", "Tin buồn nhất hôm nay", "Jota chỉ mới tổ chức đám cưới vào ngày 22/6, thật bi kịch"... là những chia sẻ khác của các tờ báo và fanpage lớn trên toàn thế giới.

Bên dưới các bài đăng, người hâm mộ toàn cầu để lại bình luận bày tỏ nỗi đau buồn, tiếc thương cho tiền đạo tài năng bạc mệnh, người thi đấu đầy nhiệt huyết trong màu áo Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha.

Jota gia nhập Liverpool năm 2020 từ Wolverhampton Wanderers với mức phí chuyển nhượng 44,7 triệu euro và nhanh chóng ghi dấu ấn tại Anfield. Trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”, Jota ra sân tổng cộng 182 trận trên mọi đấu trường, ghi được 65 bàn thắng và có 26 đường kiến tạo.

