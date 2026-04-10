Thể Công Viettel thắng nhọc Thanh Hóa trong ngày HLV Popov nhận thẻ đỏ

Tối 10/4, bàn thắng duy nhất của Pedro Henrique trên chấm phạt đền giúp Thể Công Viettel giữ được 3 điểm trên sân nhà trước Thanh Hóa, đây cũng là trận đấu HLV Popov phải nhận thẻ đỏ.

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel nhập cuộc với thế trận tấn công chủ động, nhanh chóng dâng cao đội hình và gây sức ép liên tục lên phần sân của Thanh Hóa ở vòng 18 V.League. Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, buộc hàng thủ Thanh Hóa phải làm việc vất vả. Phải sau khoảng 10 phút, đội khách mới dần bắt nhịp, nhưng vẫn chủ yếu lui về phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

Phút 27, đội bóng áo lính có tình huống đưa bóng vào lưới sau pha treo bóng khó chịu từ cánh trái của Tuấn Tài. Thủ môn Êli Niê băng ra xử lý không dứt khoát, để bóng trôi qua tay và đi vào lưới. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có tác động đến thủ môn trong pha bóng này và không công nhận bàn thắng. Quyết định này khiến đội chủ nhà chưa thể cụ thể hóa lợi thế về thế trận.

Trong phần còn lại của hiệp một, Thể Công Viettel tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân đối thủ. Tuy nhiên, sự chắc chắn và tập trung của hàng thủ Thanh Hóa giúp đội khách đứng vững. Trong khi đó, cơ hội rõ ràng nhất của Thanh Hóa đến ở phút 39, khi Rimario thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Việt. Dù vậy, dưới áp lực truy cản của Viết Tú, cú dứt điểm của tiền đạo này lại thiếu chính xác.

Bước sang hiệp hai, cục diện không có nhiều thay đổi. Thể Công Viettel vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận, cầm bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức tấn công. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Thanh Hóa, các phương án tiếp cận khung thành vẫn thiếu đi sự sắc bén ở khâu cuối cùng.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 73. Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm khiến bóng chạm tay Trịnh Văn Lợi, và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11 m. Trên chấm phạt đền, Pedro Henrique thể hiện sự lạnh lùng khi thực hiện thành công cú sút, dù thủ môn Êli Niê đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Bàn thắng từ chấm phạt đền giúp Thể Công Viettel giải tỏa áp lực sau khi bị từ chối bàn thắng trước đó. Trong những phút còn lại, đội chủ nhà chủ động kiểm soát nhịp độ, không cho Thanh Hóa cơ hội lật ngược tình thế.

Đến cuối trận, trong tình huống cầu thủ của Thể Công Viettel nằm sân vì va chạm với đối thủ, HLV Popov đã có những phản ứng gay gắt với trọng tài. Ông phải nhận thẻ đỏ khi trận đấu chỉ còn vài phút bù giờ.

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-0 dành cho Thể Công Viettel. Kết quả này giúp đội bóng áo lính có 38 điểm sau 18 trận, tiếp tục duy trì vị trí thứ 2. Trong khi đó, Thanh Hóa vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 với 16 điểm và tiếp tục đối mặt với áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng.