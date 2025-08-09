Thể Công Viettel ra mắt tân binh được Harry Kane tham vấn

Trưa 9/8, Thể Công Viettel ra mắt bản hợp đồng Williams Lee nhằm tăng sức mạnh trước thềm mùa giải mới.

Williams Lee ra mắt đội bóng mới. Ảnh: Thể Công Viettel.

Trang chủ Thể Công Viettel bình luận về bản hợp đồng mới: "Mới 18 tuổi, Williams Lee gây ấn tượng mạnh với khả năng điều tiết bóng, tư duy chiến thuật và tiềm năng trở thành tiền vệ xuất sắc trong tương lai".

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, cầu thủ 18 tuổi này có mối quan hệ thân thiết với đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane. Trước khi nhận lời sang Việt Nam thi đấu, Williams Lee tham khảo ý kiến của Kane.

Ngoài Kane, Williams Lee còn được cho là đã nhận lời khuyên từ người thầy cũ - cựu danh thủ Robbie Fowler. Cựu danh thủ Liverpool có kinh nghiệm về môi trường bóng đá Đông Nam Á khi từng khoác áo Muangthong United ở Thai League mùa 2011/12.

HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel đánh giá cao tài năng của Williams Lee: "Tôi tin Williams có khả năng lớn để trở thành ngôi sao tại V.League. Ở tuổi 18, cậu ấy có nhiều thời gian để học hỏi và phát triển".

Williams Lee có bố là người Anh và mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa (bà ngoại là người Hoa). Theo chuyên trang Transfermarkt, anh thi đấu cho Warrington mùa 2024/25 theo dạng cho mượn từ Stockport County tại giải hạng 6 Anh. Ở đội bóng này, Williams Lee ra sân 16 trận, trong đó có 12 lần đá chính, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo.

Được biết, Williams Lee chưa có quốc tịch Việt Nam nên khó có cơ hội góp mặt tại SEA Games 33 năm nay.

